Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1.Lig 24. Haftasında Boluspor, evinde Bolu Atatürk Stadyumu’nda, Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13:30'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Avaz ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Feridun Daldaş düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Azad İlhan ve Mahmut Gülle olarak belirlendi.

Tarihi rekabette 10. randevu

Boluspor ve Erzurumspor FK, futbolun heyecan dolu dünyasında bir kez daha karşı karşıya geliyor. İki takımın şimdiye kadar 9 kez mücadele ettiği bu rekabette, konuk ekip Erzurumspor FK 5 galibiyetle öne çıkarken, Boluspor 2 kez zaferin tadını çıkardı. Geriye kalan 2 mücadele ise tarafların puanları paylaşmasıyla sonuçlandı.

Bolu’da dengeli rekabet

Bolu'da oynanan maçlarda her iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle tamamlandı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Yenilmezlik serisi göz dolduruyor

Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında her iki takım da yenilgi yüzü görmedi. Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Boluspor ve Erzurumspor FK, formda olduklarını kanıtladı. Özellikle Erzurumspor FK, 2024 yılında Avrupa'nın en prestijli ligleri dahil, toplamda 358 takım arasında gol yemeden mücadele eden tek takım olma unvanını kazandı.

Boluspor'un hedefi seriyi bitirmek

Boluspor, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu süreçte rakip fileleri 9 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 5 gol görmüş durumda. Bu maçta Boluspor, Erzurumspor FK'nın etkileyici serisini sonlandırarak 3 puanı hedefliyor. Takımda önemli bir eksik bulunmazken, Erzurumspor FK'da Eren Tozlu ve Celal Hanalp, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler.