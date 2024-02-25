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Necati Şaşmaz'ın fabrikasında yangın alarmı

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Bolu'daki Novawood fabrikasında yangın ve patlama yaşandı. Kurtlar Vadisi'nin gözde oyuncusu Necati Şaşmaz'a ait tesis, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan olmadı, üretim devam ediyor.

Necati Şaşmaz'ın fabrikasında yangın alarmı mask
Necati Şaşmaz'ın fabrikasında yangın alarmı
Necati Şaşmaz'ın fabrikasında yangın alarmı
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Bolu'da Necati Şaşmaz'a ait fabrikada yangın ve patlama

Necati Şaşmaz'ın fabrikasında yangın alarmı

Türkiye'nin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın Bolu, Gerede'de bulunan ahşap palet fabrikası Novawood, tehlikeli anlar yaşadı. İşte yaşananların detayları:

Novawood fabrikasında korkutan yangın ve patlama

Necati Şaşmaz'a ait Novawood fabrikasında, üretim alanının dışında bulunan silolarda talaşların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın, kısa süre içinde patlamaya yol açtı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi

Necati Şaşmaz'ın fabrikasında yangın alarmı

Bildirimin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Profesyonel müdahale sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Üretim faaliyetlerine devam

Yangın ve patlama sonrası yapılan incelemelerde, fabrikanın hasar görmemesi ve güvenlik önlemlerinin yeterli olması sayesinde üretim faaliyetlerine ara verilmeden devam edildiği bildirildi.

Güvenlik ve önlemler artırılıyor

Olayın ardından fabrikada güvenlik ve yangın önlemlerinin daha da artırılacağı, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Necati Şaşmaz ve fabrika yönetimi, çalışanların ve tesisin güvenliği için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini vurguladı.

# Türkiye, olay

25 Şub 2024 - 12:12 Bolu/ Gerede- Güncel

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