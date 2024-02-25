25 Şub 2024 - 12:24- Yaşam G:

Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef...

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Denizli'de tır şoförlüğü yapan Özlem Okumuş, erkek meslektaşlarına meydan okuyor. Avrupa yollarını hedefleyen Okumuş, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef... mask
Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef...
Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef...
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Denizli'den Avrupa yollarına: Özlem Okumuş'un tır şoförlüğü serüveni

Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef...

Denizli'de yaşayan ve Bolulu olan 40 yaşındaki Özlem Okumuş, tır şoförlüğü alanında erkek meslektaşlarına meydan okuyor. Dört aydır bu mesleği icra eden Okumuş, kadınların da bu zorlu meslekte başarılı olabileceğini kanıtlıyor. İşte Özlem Okumuş'un hikayesi ve hedefleri:

Özlem Okumuş'un hikayesi

Özlem Okumuş, 40 yaşına kadar farklı sektörlerde çalıştıktan sonra, tır şoförlüğü yapan kadınlardan ilham alarak bu alana adım attı. Gerekli ehliyet ve belgeleri aldıktan sonra Denizli'de bir firmada şoförlüğe başlayan Okumuş, kısa sürede kendini bu alanda kanıtladı.

Avrupa yollarının yeni kahramanı

Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef...

Okumuş'un en büyük hedefi, tırıyla Avrupa yollarında serbestçe dolaşmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden Okumuş, aynı zamanda oğluna da ilham kaynağı oluyor. 23 yaşındaki oğlu da annesinin izinden giderek tır şoförü olmak istiyor.

Avrupa'ya uzanan yolculuk

Dört aydır tır şoförlüğü yapan Okumuş, ilk kez yükünü memleketi Bolu'nun Mudurnu ilçesine getirdi. Bu özel an, onun için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Okumuş, mesleğine olan tutkusunu ve yollardaki tecrübelerini paylaşırken, kadınların da bu zorlu meslekte başarılı olabileceğinin altını çiziyor.

Yollarda bir kadın şoför

Denizli'den Avrupa'ya açılan bir hedef...

Okumuş, tır kullanmanın zevkli olduğunu ve kadın bir şoför olarak yolda ilgi odağı olduğunu belirtiyor. Karşılaştığı destek ve ilgi, onu daha da motive ediyor. Kadınların da bu mesleği yapabileceğini gösteren Okumuş, yollarda kadın gücünün simgesi haline geliyor.

25 Şub 2024 - 12:24 - Yaşam

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