Bolu kartalkaya sapağında korkutan kaza

Bolu Kartalkaya sapağında trafik kazası: 4 yaralı

Bolu'da, D- 100 kara yolunun bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı. 34 ELM 633 plakalı otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu gerçekleşen kaza, yerel saatle öğleden sonra Kartalkaya sapağında yaşandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

S.P. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Kartalkaya sapağındaki bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü S.P. ve otomobilde bulunan üç kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Trafik kazalarına dikkat çeken bir olay

Bu kaza, özellikle D-100 kara yolunda sıkça yaşanan trafik kazalarına dikkat çekiyor ve sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyarıyor.