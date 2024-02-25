Bolu kartalkaya sapağında korkutan kaza

Bolu Kartalkaya sapağında trafik kazası: 4 yaralı
Bolu'da, D- 100 kara yolunun bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı. 34 ELM 633 plakalı otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu gerçekleşen kaza, yerel saatle öğleden sonra Kartalkaya sapağında yaşandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı
S.P. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Kartalkaya sapağındaki bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücü S.P. ve otomobilde bulunan üç kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumları hakkında bilgi verildi.
Trafik kazalarına dikkat çeken bir olay
Bu kaza, özellikle D-100 kara yolunda sıkça yaşanan trafik kazalarına dikkat çekiyor ve sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyarıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.