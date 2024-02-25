MHP Adayı İlhan Durak sanayi esnafını ziyaret etti

İlhan Durak, Bolu sanayi esnafıyla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Bolu Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Durak, esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaret, Durak'ın seçim kampanyasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Esnafın sorunlarına kulak verildi

Durak ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları, Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aydın'ın da eşlik etmesiyle sanayi esnafının sorunlarını dinleme fırsatı buldu. Durak, esnafın sorunlarına ve taleplerine duyarlı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin altını çizdi.

Katılımcı belediyecilik vurgusu

Sanayi esnafıyla yapılan görüşmelerde, Durak katılımcı belediyecilik anlayışına vurgu yaptı. Alınacak kararlarda esnafın görüşlerine başvuracaklarını belirten Durak, "Yaptık oldu" yaklaşımından uzak duracaklarını ifade etti. Bu yaklaşım, esnaf tarafından olumlu karşılandı.

Geçmiş başarılar ve yeni hedefler

Durak, geçmişte elde edilen başarıları hatırlatarak, esnaftan yeni dönem için destek istedi. Genel seçimlerde gösterilen birlikteliğin benzerinin yerel seçimlerde de sergilenmesini umduğunu dile getirdi. Durak, belediyecilik anlayışlarını sahada gösterme sözü verdi.

Esnaftan tam destek

Sanayi esnafıyla yapılan buluşmalar, Durak'a olan güveni pekiştirdi. Esnaflar, Durak ve ekibine tam destek sözü verdi. Bu destek, Durak'ın seçim kampanyası için büyük bir moral kaynağı oldu.

Bolu'da yeni dönem

İlhan Durak'ın sanayi esnafıyla buluşması, Bolu'da yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Esnafın sorunlarına duyarlı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının ön plana çıktığı bu buluşma, seçim öncesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Durak'ın, esnafın desteğiyle Bolu için vaat ettiği değişim ve gelişim, yerel seçimlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.