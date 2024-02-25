AK Parti'den Muhammed Emin Demirkol ile proje öncelikli seçim sözü

Muhammed Emin Demirkol: Bolu için yeni bir başlangıç

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim sürecine dair önemli mesajlar verdiği bir basın toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen toplantıda, il genel meclisi ve belediye meclisi üye adayları kamuoyuna tanıtıldı. Demirkol, projelerin ve pozitif siyasetin ön planda olacağı bir seçim süreci vadediyor.

Projelerin öncelikli olduğu bir yönetim anlayışı

Demirkol, seçim kampanyasının temelini sevgi, saygı, hoşgörü ve projeler üzerine kuracaklarını belirtti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin Bolu için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Demirkol, tüm adaylara başarılar dileyerek, seçim sürecinin huzur ve projelerle dolu geçmesini temenni etti. Bu yaklaşım, Bolu'nun geleceği için umut verici bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Seçim sürecinde ve sonrasında bolu için büyük planlar

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve diğer ileri gelen parti üyelerinin de katıldığı toplantıda, Demirkol seçim sonrası için büyük planlarının olduğunu açıkladı. "5 yıllık proje ve yatırım dönemi başlasın istiyoruz" diyen Demirkol, seçim kazanıldıktan sonra Bolu için projelerin ve yatırımların hız kazanacağını belirtti.

Tanıtılan adaylar ve Bolu'nun geleceği

Demirkol, basın toplantısında il genel meclisi ve belediye meclisi için seçilen adayları tanıttı.

Tanıtılan İl Genel Meclisi Üye Adayları, Asıl üye adayları; Ekrem Çetinkaya, Zerrin Yavuz Açıkalın, Samet Kocadağ, İsmail Eker, Metin Eymür, Ümit Tomurcukgül, Yedek üye adayları, Erdem Yılmaz, Haluk Yerlikaya, Özlem Kabadayı, Fatma Yılmaz, Erkan Özak, Mehmet Ali Çamlıbel ilan edilirken, Belediye Meclisi Üye Adayları, Kontenjan adayları: Reşat Özcan, Cemil Akay İsa Özcan

Belediye meclis üye adayları: Nadi Okur, Erol Özak, Oğuzhan Özçelik, Fatih Kutlu, Selami Konyalıoğlu, Ayşe Bozacı, Alaattin Karakaş, Hasip Eskioğlu, İlhami Akça, İlker Erdoğan, Aygül Uzun, Cihan Karagöz, Ayhan Eren, Eray Özalp, Dinçer Nayir, Hayrettin Pulatlı, Büşra Kalaycıoğlu, Selim Yıldız, Kemal Özdemir, Ayşe Atılgan, Murat Karaağaç, Emircan Çatana, Aydan Çıracı, Tuncay Çelik, Saliha Gülen, Ali Topaç, Veysel Çelebi, Hilal Baki oldu. Demirkol, adayların kısa özgeçmişlerini paylaşarak, her birinin Bolu için neler yapabileceğine dair ipuçları verdi. Bu adaylar, Demirkol'un vurguladığı projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenecek.

Bolu için umut verici bir seçim süreci

Demirkol'un mesajları, Bolu'da umut verici bir seçim sürecinin habercisi olarak değerlendiriliyor. Seçim sürecinin ötesinde, Bolu'nun kalkınması ve gelişmesi için atılacak adımlar, AK Parti'nin seçim vaatlerinin merkezinde yer alıyor. Demirkol ve ekibinin projeleri, şehrin geleceğine yön verecek.

Bolu için yeni bir vizyon

Muhammed Emin Demirkol liderliğindeki AK Parti'nin Bolu Belediye Başkanlığı için sunduğu vizyon, şehrin geleceğini şekillendirecek projeler ve yatırımlarla dolu. Seçim sürecinin sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde, projelerin öncelikli olduğu bir atmosferde geçmesi hedefleniyor. Bolu için planlanan bu yeni dönem, şehrin kalkınması ve gelişmesi adına büyük bir fırsat olarak görülüyor.