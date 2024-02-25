Batı Karadeniz'de kandil çoşkusu böyle yaşandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, akşam namazıyla camilere gelerek ibadet etti.

Güllük Camisi'nde vatandaşlar, akşam ezanının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

- Bolu

Bolu'da, Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'nde namaz kılarak dua eden vatandaşlar, daha sonra ilahiler dinledi.

- Kocaeli

Kocaeli'de, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gebze ilçesindeki Tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi’ne gelen vatandaşlar namaz kılarak, dualar etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

- Karabük

Karabük'te camilerde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, Berat Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ndeki programda vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Bartın İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate, ikramlarda bulunuldu.

- Düzce

Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar gerçekleştirildi.

Merkez Büyük Camisi'ne akşam ezanıyla gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahi dinleyen cemaate ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.