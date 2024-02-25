Ekmek fırını alevler içinde kaldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.
Dedeler köyünde Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.