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İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek

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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Boluspor'un Erzurumspor ile olan maçı öncesinde antrenmanı izleyerek ve Göztepe deplasmanı için taraftarlara otobüs sözü vererek takıma destek oluyor. Durak'ın bu hamlesi, siyaset ve sporun iç içe geçtiği Bolu'da büyük takdir topluyor.

İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek mask
İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek
İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek
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İlhan Durak'tan Boluspor'a sarsılmaz destek

İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek

Bolu'nun futbol tutkusu, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın Boluspor'a olan desteğiyle yeni bir boyut kazandı. Durak, Trendyol 1. Ligin 24. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Boluspor'un taraftara ve basına açık antrenmanını izleyerek, takıma olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha gösterdi.

Durak, maçta ve antrenmanda Boluspor'un yanında

İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek

Boluspor'un antrenmanını izleyerek taraftarlarla bir araya gelen Durak, maçlarda olduğu gibi antrenmanlarda da takımın yanında olduğunu vurguladı. Bu tutumuyla Bolu'da spor ve siyasetin iç içe geçtiği bir tablo çizen Durak, Boluspor ve taraftarlarına olan sevgisini ve desteğini açıkça ifade etti.

Taraftarlara Göztepe deplasmanı için söz

İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek

Bolu ve Boluspor sevgisiyle tanınan İlhan Durak, taraftarların Göztepe deplasmanı için otobüs talebini geri çevirmedi. Durak, “Ben her zaman sizin yanınızdayım. Siz isteyin, biz elimizden geleni yapalım. Kaç otobüs istiyorsanız, ben gelecek hafta sizler için bunları hazırlıyorum. Sözümüz sözdür. Haftaya İzmir’e gidin, üç puanı alın gelin” diyerek taraftarlara destek sözü verdi.

Boluspor taraftarlarından Durak'a sevgi seli

İlhan Durak'tan Boluspor'a tam destek

İlhan Durak'ın antrenman ziyareti ve taraftarlara verdiği destek sözü, Boluspor taraftarları tarafından büyük bir sevgi ve takdirle karşılandı. Durak'a yönelik gösterilen bu sevgi seli, Bolu'da sporun birleştirici gücünü ve siyasi figürlerin takımlarına olan desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bolu'da spor ve siyasetin iç içe geçişi

İlhan Durak'ın Boluspor'a olan desteği, Bolu'da spor ve siyasetin nasıl iç içe geçebileceğinin canlı bir örneğini sunuyor. Durak'ın taraftarlarla birlikte takımı desteklemesi ve deplasman için verdiği otobüs sözü, siyasi figürlerin yerel spor takımlarına olan desteğinin sadece sözde kalmadığını, eyleme dönüştüğünü gösteriyor.

Bolu'da futbol aşkı ve siyasi destek

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın Boluspor'a verdiği destek, Bolu'da futbol aşkının ve siyasi desteğin bir arada nasıl harmanlanabileceğinin güzel bir örneğini oluşturuyor. Durak'ın taraftarlara verdiği söz, takıma olan bağlılığını ve Bolu'da sporun birleştirici gücüne olan inancını pekiştiriyor. Bu durum, Bolu'da futbolun sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası olduğunu kanıtlıyor.

 

# belediye

25 Şub 2024 - 15:24 Bolu- Güncel

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