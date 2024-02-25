25 Şub 2024 - 15:28- Spor G:

Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

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Trendyol 1.Lig’in 24. Haftasında Boluspor, sahasında Naby Oulare’nin golüyle Erzurumspor FK’yı 1-0 mağlup etti. Maçın özeti, önemli anları ve gol detayları burada.

Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti mask
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında futbolseverler, Boluspor ile Erzurumspor FK arasında gerçekleşen nefes kesen bir karşılaşmaya tanık oldu. Boluspor'un ev sahipliği yaptığı bu mücadele, her iki takımın da ligdeki konumunu etkileyebilecek önemli bir maçtı. Boluspor, evinde aldığı 1-0'lik galibiyetle kritik puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

Yardımcı hakem sakatlık yaşadı

Yardımcı hakem Mahmut Gülle, bir sakatlık yaşadı. Sakatlanan yardımcı hakemin yerine, dördüncü hakem Eren Özyemişçioğlu görev aldı.

Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

Naby Oulare sahneye çıktı

Boluspor'da Naby Oulare, maçın 50. dakikasında sahneye çıktı. Tunahan Çiçek'in korner atışından yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Naby Oulare, topu ağlara göndererek Boluspor'u 1-0 öne geçirdi.

Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

Boluspor'un etkili atağı

Boluspor, orta alanda kaptığı top ile hızlı bir atak başlattı. Ercan, sol çaprazdan ceza sahasına girerek, ceza alanının ilk metrelerinden şutunu çekti. Şut, yakın direğe yönelmişti ancak iyi bir yer tutan kaleci Göktuğ, topu çelmeyi başararak önemli bir kurtarışa imza attı. Bu an, maçın dikkat çeken anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

Kaptan sahneye çıktı

79. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan düzenlediği etkili bir atakta, Süleyman'ın mükemmel pasıyla öne çıkan Özgür, kafa vuruşuyla topa yöneldi. Ancak, Çağlar Şahin Akbaba'nın kritik bir refleksle topu çeldiği an, maçın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

Hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Feridun Daldaş, Azad İlhan ve Mahmut Gülle oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun(Batuhan İşçiler dk.82), Vüsal Iskandarlı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 45), Tunahan Çiçek(Berk Yıldız dk. 82, Jefferson, Daniel Avramovski, Anıl Koç(İshak Karaoğul dk. 90), Petar Gigic(Hüsamettin Yener dk. 90)

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (H.Shala dk. 77), Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 67), Mıkhail Kendro (Gürkan Varlık dk. 73), Özgür Sert, Furkan Özhan, Mustafa Yumlu, Valdmıro, Orhan OvacıklıBoluspor, Trendyol 1.Lig’de Erzurumspor FK’yı Naby Oulare’nin golüyle mağlup etti

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Boluspor’da P.Gigic, Tunahan Çiçek, V.Iskandarlı, Erzurumspor FK’dan Sefa Akgün, Estrela, M.Rousheuvel ve Göktuğ sarı kart gören isimler oldu. Boluspor’un galibiyet golünü N.Oulare kaydetti.

25 Şub 2024 - 15:28 Bolu- Spor

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