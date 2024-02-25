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AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı

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Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim öncesi İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, karanfil dağıtarak gönül köprüleri kurdu. AK Parti'nin saha çalışmaları ve samimi kucaklaşmaları, şehrin seçim atmosferini ısıtıyor.

AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı mask
AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı
AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı
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Karanfillerle dolu bir gün

AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı

Bolu'nun seçim atmosferi, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla buluşmasıyla daha da ısındı. İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleşen bu buluşmada, Demirkol'un esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara karanfil dağıtarak yaptığı samimi sohbetler, seçim sürecine farklı bir boyut kattı.

Demirkol sosyal belediyeciliğe dikkat çekiyor

AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı

Demirkol, Bolu'da gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik vurgusuyla dikkat çekiyor. Seçim çalışmalarını bu iki temel üzerine inşa eden Demirkol, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep, görüş ve önerilerini dinliyor. Bu yaklaşım, Bolu'da seçim sürecinin sadece politik bir yarış olmadığını, aynı zamanda gönüllerin kazanılmasına yönelik bir çaba olduğunu gösteriyor.

Demirkol'dan esnaf ve vatandaşlara özel ilgi

İzzet Baysal Caddesi'ndeki ziyaretlerinde, Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla olan etkileşimi, adayın şehrin nabzını tutma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Her dükkanı tek tek ziyaret eden ve karşılaştığı her bireyle görüşmeye özen gösteren Demirkol, alışveriş yapan vatandaşlarla pazarlık yaparak ve onlara yardımcı olarak samimiyetini pekiştiriyor.

AK Parti'nin sahada tam kadro çalışması

AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Demirkol'un liderliğinde sahada tam kadro yer alıyor. Bu birlik ve beraberlik, seçim çalışmalarının sadece adayın çabasıyla sınırlı kalmadığını, tüm teşkilatın gönülden destek verdiğini gösteriyor. Demirkol'un, "Gönüllerimizle beraber sahada çalışıyoruz" sözleri, bu kolektif çabanın altını çiziyor.

Bolu'da seçim coşkusu ve karanfiller

Demirkol ve AK Parti teşkilatının, İzzet Baysal Caddesi'ndeki etkinliği, Bolu'da seçim coşkusunu artırıyor. Karanfillerle süslenen bu buluşma, politikanın sert yüzünün ötesinde, insan odaklı bir yaklaşımın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Demirkol'un, "Hep beraber teşkilatımızda kucaklaşarak, samimiyetle, zafere doğru koşuyoruz" ifadeleri, seçim sürecinin özünde birlik ve beraberliğin yattığını vurguluyor.

Muhammed Emin Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla karanfilli buluşmaları, Bolu'da seçim sürecinin sadece politik bir rekabet olmadığını, aynı zamanda gönüllerin kazanılması ve sosyal belediyecilik anlayışının pekiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, Bolu'da seçimlerin sadece bir yarış olmadığını, aynı zamanda şehrin geleceği için ortak bir vizyonun peşinde koşulduğunu ortaya koyuyor.

# İZZET BAYSAL, AK Parti, belediye

25 Şub 2024 - 15:51 Bolu- Siyaset

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