AK Parti’nin selvi boylu adayı caddede karanfil dağıttı

Karanfillerle dolu bir gün
Bolu'nun seçim atmosferi, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla buluşmasıyla daha da ısındı. İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleşen bu buluşmada, Demirkol'un esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara karanfil dağıtarak yaptığı samimi sohbetler, seçim sürecine farklı bir boyut kattı.
Demirkol sosyal belediyeciliğe dikkat çekiyor
Demirkol, Bolu'da gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik vurgusuyla dikkat çekiyor. Seçim çalışmalarını bu iki temel üzerine inşa eden Demirkol, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep, görüş ve önerilerini dinliyor. Bu yaklaşım, Bolu'da seçim sürecinin sadece politik bir yarış olmadığını, aynı zamanda gönüllerin kazanılmasına yönelik bir çaba olduğunu gösteriyor.
Demirkol'dan esnaf ve vatandaşlara özel ilgi
İzzet Baysal Caddesi'ndeki ziyaretlerinde, Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla olan etkileşimi, adayın şehrin nabzını tutma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Her dükkanı tek tek ziyaret eden ve karşılaştığı her bireyle görüşmeye özen gösteren Demirkol, alışveriş yapan vatandaşlarla pazarlık yaparak ve onlara yardımcı olarak samimiyetini pekiştiriyor.
AK Parti'nin sahada tam kadro çalışması
AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Demirkol'un liderliğinde sahada tam kadro yer alıyor. Bu birlik ve beraberlik, seçim çalışmalarının sadece adayın çabasıyla sınırlı kalmadığını, tüm teşkilatın gönülden destek verdiğini gösteriyor. Demirkol'un, "Gönüllerimizle beraber sahada çalışıyoruz" sözleri, bu kolektif çabanın altını çiziyor.
Bolu'da seçim coşkusu ve karanfiller
Demirkol ve AK Parti teşkilatının, İzzet Baysal Caddesi'ndeki etkinliği, Bolu'da seçim coşkusunu artırıyor. Karanfillerle süslenen bu buluşma, politikanın sert yüzünün ötesinde, insan odaklı bir yaklaşımın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Demirkol'un, "Hep beraber teşkilatımızda kucaklaşarak, samimiyetle, zafere doğru koşuyoruz" ifadeleri, seçim sürecinin özünde birlik ve beraberliğin yattığını vurguluyor.
Muhammed Emin Demirkol'un esnaf ve vatandaşlarla karanfilli buluşmaları, Bolu'da seçim sürecinin sadece politik bir rekabet olmadığını, aynı zamanda gönüllerin kazanılması ve sosyal belediyecilik anlayışının pekiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, Bolu'da seçimlerin sadece bir yarış olmadığını, aynı zamanda şehrin geleceği için ortak bir vizyonun peşinde koşulduğunu ortaya koyuyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.