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Bolu'nun gizli hazinesi ifşa oldu

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Bolu'nun tarihi Yukarı Taşhan'ında keşfedilen ve etkileyici bir hikayeye sahip Eskici Baba türbesi, ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Ayakkabı tamircisi olarak sevilen bu zatın sıra dışı hikayesi ve türbenin restorasyonu, turistlerin ve yerel halkın ilgisini çekiyor.

Bolu'nun gizli hazinesi ifşa oldu mask
Bolu'nun gizli hazinesi ifşa oldu
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Bolu'nun tarihi mekanında bir keşif

Bolu'nun gizli hazinesi ifşa oldu

Bolu, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapılarıyla da ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Özellikle 1804 yılında inşa edilen ve bugün 220 yıllık geçmişiyle iş merkezi olarak kullanılan Yukarı Taşhan, şehrin tarihine ışık tutuyor. Bu tarihi mekanın bir odasında yapılan beklenmedik bir keşif, Eskici Baba olarak bilinen zata ait bir türbenin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Eskici Baba Türbesi'nin restorasyonu

2011 yılında Sebilci Mehmed Derneği'nin öncülüğünde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle başlatılan restorasyon çalışmaları, Eskici Baba türbesini eski ihtişamına kavuşturdu. Yıllarca depo olarak kullanılan bu kutsal mekan, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hak ettiği değeri ve dikkati çekmeye başladı.

Eskici Baba'nın hikayesi ve mirası

Eskici Baba, Yukarı Taşhan'da ayakkabı tamircisi olarak çalışırken halk tarafından sevilen ve saygı gören bir figürdü. Ayakkabı tamircilerine o dönemde "eskici" denmesi, insanların yeni ayakkabı almaktansa eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyordu. Eskici Baba da bu mesleğin en bilinen temsilcilerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Bir efsanenin doğuşu

Bolu'nun gizli hazinesi ifşa oldu

Eskici Baba ile ilgili anlatılan efsanevi hikayeler, onun sıradan bir esnaf olmanın ötesinde, mistik yönleri olan bir kişilik olduğunu gösteriyor. Namaz vakitlerinde camiye gitmek yerine dükkanında kalan Eskici Baba'nın, kendisini ziyarete gelen zaptiyeleri gözlerini kapatarak Kabe'ye götürdüğü ve namazını orada kıldığı rivayet ediliyor. Bu olay, onun manevi bir kişilik olduğuna dair inançları güçlendiriyor.

Türbenin ziyaretçi akını

Eskici Baba türbesi, özellikle turist rehberi Levent Kahveci'nin anlatımlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yıldırım Beyazıt Cami'nin hemen yanında bulunan bu türbe, Bolu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için mistik bir durak haline geldi. Türbenin hikayesi ve efsaneleri, ziyaretçilere manevi bir deneyim sunuyor.

Bir dua noktası olarak Eskici Baba Türbesi

Bolu'ya gelen ziyaretçiler, Eskici Baba türbesini ziyaret etmekten büyük bir manevi huzur buluyor. Türbenin pek bilinmeyen bu özelliği, onu ziyaret edenler için özel bir dua noktası haline getiriyor. Levent Kahveci'nin rehberliğinde yapılan ziyaretlerde, türbenin ve Eskici Baba'nın hikayesi, ziyaretçilere aktarılıyor, böylece Bolu'nun tarihi ve kültürel mirası daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Eskici Baba türbesi ve onun etrafında şekillenen efsaneler, Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Restorasyonuyla yeniden hayat bulan bu türbe, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekerek, şehrin mistik ve manevi yönünü ortaya koyuyor.

 

25 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Güncel

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