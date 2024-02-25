Sahte çeyrek altın alarmı! nasıl ayırt edilir?

Çeyrek altındaki tehlikeye dikkat!

Son zamanlarda kuyumcu dükkanları ve mücevher mağazalarında bir tehlike dolaşıyor: ayarı düşük çeyrek altınlar. Kuyumcu Bayram Erdoğan'ın belirttiğine göre, bu altınlar görünüş itibarıyla gerçek altınlarla birebir aynı olabiliyor. Ancak değerleri, gerçek altınlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük.

Sahte altınların piyasaya sürülmesi

Erdoğan, özellikle son birkaç ay içinde, kaynağı belirsiz ve darphane dışında üretilen çeyrek altınların piyasada dolaşıma girdiğini vurguluyor. Bu altınlar, gerçek çeyrek altınlarla aynı boyut ve ağırlıkta olmasına rağmen, altın ayarları düşük olduğu için değerleri de düşük.

Sahte altınları ayırt etme yöntemleri

Sahte altınların gerçek altından ayırt edilmesi zor olsa da, Bayram Erdoğan bazı ipuçları veriyor. Sahte altınlar, darphane kalitesinde basılamadığı için Atatürk figürü ve yazılar net olarak basılamıyor. Ayrıca, ürünün sertliği de sahte olup olmadığını gösterebilir, ancak bu, çoğu zaman sadece uzmanlar tarafından anlaşılabilir.

Güvenilir alışveriş için öneriler

Erdoğan, müşterilere güvenilir kuyumcular ve mücevher mağazalarından alışveriş yapmalarını öneriyor. Özellikle, sektörde uzun yıllar hizmet vermiş ve güvenilirliğini kanıtlamış mağazalar tercih edilmeli. Ayrıca, alınan ürünlerin kutusu, kurdelesi, etiketi gibi öğeleri ve fatura gibi belgeleri almanın önemine dikkat çekiyor.

Sahteciliğe karşı alınan önlemler

Kuyumcu Erdoğan, sahteciliğe karşı müşterilerine sunduğu ürünlerin gerçekliğini garanti altına almak için önemli adımlar attığını belirtiyor. Tespit edilen sahte ürünler, yeniden piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla derhal imha ediliyor.

Bayram Erdoğan, halkı ayarı düşük çeyrek altın konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Sahte altınların piyasada dolaşımı, hem ekonomik kayıplara yol açıyor hem de güven sorunları yaratıyor. Bu nedenle, altın alırken dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak büyük önem taşıyor.