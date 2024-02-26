Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı

Yanlış bilgilendirmeye karşı doğru kaynaktan açıklama

Son dönemde sosyal medya platformlarında, kiralarda uygulanan %25 zam sınırının uzatılmayacağına dair yanlış bilgilendirmeler yapıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaları yalanlayarak doğru bilgiyi paylaştı.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda, vatandaşlardan gelen fahiş kira artışı şikayetleri üzerine, konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin %25'ini geçmemesi yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, 2022 Haziran ayında kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Uzatma kararı ve Borçlar Kanunu

2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda, kira artış oranının sınırlı olduğuna dair yüzde 25'lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu karar, kira artışlarında yaşanan belirsizliği ortadan kaldırıyor.

Resmi açıklamalar ve yanlış iddialar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, herhangi bir resmi kurumdan "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığını tespit ettiğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarında da böyle bir ifadenin kullanılmadığı vurgulandı.

Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi önceliği

Bu tür yanlış bilgilendirmeler, vatandaşlar arasında gereksiz endişe ve kafa karışıklığına neden olabiliyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması, doğru bilginin önemini ve resmi kaynaklardan bilgi edinmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılması, vatandaşların lehine bir karar olarak değerlendirilebilir. Bu tür önemli konularda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesinde kritik bir rol oynar. Vatandaşların, resmi açıklamaları takip etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önem taşımaktadır.