26 Şub 2024 - 08:00- Güncel G:

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatıldığını doğruladı. Sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilendirmelere karşı resmi açıklama yapılarak vatandaşların doğru bilgilendirilmesi sağlandı.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mask
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı
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Yanlış bilgilendirmeye karşı doğru kaynaktan açıklama

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı

Son dönemde sosyal medya platformlarında, kiralarda uygulanan %25 zam sınırının uzatılmayacağına dair yanlış bilgilendirmeler yapıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaları yalanlayarak doğru bilgiyi paylaştı.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, vatandaşlardan gelen fahiş kira artışı şikayetleri üzerine, konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin %25'ini geçmemesi yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, 2022 Haziran ayında kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Uzatma kararı ve Borçlar Kanunu

2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda, kira artış oranının sınırlı olduğuna dair yüzde 25'lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu karar, kira artışlarında yaşanan belirsizliği ortadan kaldırıyor.

Resmi açıklamalar ve yanlış iddialarKiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, herhangi bir resmi kurumdan "yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına" yönelik bir açıklama yapılmadığını tespit ettiğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarında da böyle bir ifadenin kullanılmadığı vurgulandı.

Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi önceliği

Bu tür yanlış bilgilendirmeler, vatandaşlar arasında gereksiz endişe ve kafa karışıklığına neden olabiliyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması, doğru bilginin önemini ve resmi kaynaklardan bilgi edinmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılması, vatandaşların lehine bir karar olarak değerlendirilebilir. Bu tür önemli konularda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesinde kritik bir rol oynar. Vatandaşların, resmi açıklamaları takip etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önem taşımaktadır.

# sosyal medya, açıklama

26 Şub 2024 - 08:00 - Güncel

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Yorumlar

(2)
02

Şafak - BOŞ İŞLER BUNLAR ARTIK DEVLET KENDİSİ ALMIŞ BAŞINI GIDIYOR EV SAHİPLERINEMI DUR DIYCEKLER INSANLAR ARTIK BİRBİRİNİ ...... BIRAKIN BU İŞLERİ HAKKIMIZ SONUNA KADAR HARAM

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 11:09
01

Zam - Uzatılsa ne olacak hangi ev sahibi uyuyor ki? %150 zam geldi kirama her şey de olduğu gibi bunlarda boş haber

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 08:53

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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