26 Şub 2024 - 09:30- Güncel G:

Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi?

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Bolu'da inşaat sektörü, hafta sonu yaşanan bir dizi olayla sarsıldı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sinan Seymen'in beton laboratuvarda yaptığı analizler için haraç istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rayiç bedelin dört katı fiyat istedi iddiası ortalığı karıştırdı.

Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi? mask
Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi?
Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi?
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Her mikser kamyonu için 600 lira

Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi?

İnşaat müteahhitlerinden 12-13 ton beton taşıyan her beton mikseri için 600 lira beton analiz parası talep ettiği belirtilen Sinan Seymen devletin belirlediği 160 lira parayı beğenmeyerek 600 lira talep etti. Normalin dört katı fiyatla karşılaşan inşaat sahipleri ise inşaatlarını durdurarak şantiyelerine pankart astı.

AK Partili Sinan Seymen haraç mı istedi?

Bolu'da birçok müteahhit şantiyelerin görünür bir yerine pankart asarak durumu protesto etti. Şantiyelere asılan pankartlarda, “ Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Sinan Seymen, bizden haraç istediği için biz de vermediğimiz için şantiyemiz durdurulmuştur” ibaresi yer aldı. Bolu’da onlarca inşaat asılan pankart sektörde deprem etkisi yarattı.

Maliyetler uçuk farklara çıkıyor

Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi?

12-13 tonluk Beton mikser kamyonu başına eklenen 450 TL'lik fark, büyük ölçekli inşaat projelerinde maliyetleri önemli ölçüde yükseltiyor. Bu ek maliyet, doğrudan inşaat maliyetlerine yansıyarak, projelerin toplam bütçesini artırıyor. Özellikle çok sayıda kamyonun kullanıldığı inşaat yapımlarında, bu ek ücretler yüz binlerce lira farklara yol açabiliyor. Bu farklarda direk ev alma hayali kuran vatandaşlara yansıtılıyor.

AKP seçim öncesi haraç ve ihraç ile çalkalandı

Bolu'da inşaat sektöründeki kriz, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sinan Seymen'in haraç isteme iddiaları ve sonrasında partiden ihraç edilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Yapılan basın açıklamalarında, Sinan Seymen'in AK Parti'den ihraç edildiği ve belediye meclis üyeliğinden alındığı duyuruldu.

AK Parti atmadı ben ayrıldım

Bolu İnşaat Sektöründe beton laboratuvarı skandalı! Sinan Seymen müteahhitlerden haraç istedi mi?

Konuya ilişkin açıklama yapan Sinan Seymen, meselenin özü dışında birçok konu hakkında söylemlerde bulunarak, “Sosyal medyadaki bazı mecraların açıklamalarında olduğu gibi partimden ihraç edilmem ve istifa ettirilmem söz konusu değildir. Fakat bu süreçte yanlış mülahazalar ile partimin yıpratılmaması için kendi irademle bu mesele hukuk önünde sonuçlanıncaya kadar partimden istifa ettim” açıklamasında bulundu.

Sorun yeni değil, inşaat sektörü bıkkın

Kalites Laboratuvarı ve Koza Yapı Denetim tarafından sektörde birçok firmaya aynı haksız uygulamalar yapıldığı ve yıllardır bu tip haksız kazançlar sağlandığı iddia edildi. Hatta geçtiğimiz yıl içerisinde bu konuyu incelemek üzere AK Parti Bolu Koordinatörü Yahya Çelik’in ilimize gelerek müteahhitler ve yapı denetim firmalarıyla toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.

65 Müteahhit firma hakkında suç duyurusunda bulundu

Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 65 müteahhit firmanın imzaladığı şikayet dilekçesinin Bolu Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve savcılığa iletildiği belirtildi. Bu gelişme, şehirdeki inşaat sektöründe yaşanan sorunların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve ahlaki bir boyuta da taşındığını gösterdi.

# açıklama, AK Parti, belediye

26 Şub 2024 - 09:30 - Güncel

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Yorumlar

(2)
02

Realist - Müteahhitlerin masum olduğunu kimse söyleyemez. Diğer yandan Müteahhitler le Yapı Denetim Firmaları ticari ilişki içinde olup, borç-alacak karşılığı imalattan daire/dükkan olarak denkleştiriliyor bu durumda ise olan kat karşılığı arsasını müteahhite veren mal sahibine oluyor.

Denetim kalıp ve demir imalatı ile beton vb işlerle birlikte tüm imalatlarda sıkılaştırma olması gerekir. Bütün binaların çatıları akıyor, kapıdan çıkana kadar garantili inşaat sektörü. Süre bitti, tapu alındım geriye bakan, eksiği gideren hiç yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 11:03
01

57'li Kıbrıscıklı - ATEŞ OLMAYAN YERDE DUMAN TÜTMEZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 10:09

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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