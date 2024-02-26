Sağlık Bakanlığının Bolu’da işe alacağı 67 personel başvuruları İŞKUR yoğunluğu oluşturdu

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yapacağı 8 bin işçi alımı için Bolu’da 67 kontenjan ayrıldı. Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak alınacak işçiler için başvurular Cuma günü itibariyle başladı.

67 kişilik iş için yüzlerce başvuru

E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayamayan vatandaşlar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Konuyla ilgili, “Sağlık Bakanlığımız Türkiye genelinde 8 bin sürekli işçi kadrosu ihtisas etti. Bolu ilimizde 67 kontenjan ayrıldı. Bu 67 kişilik kontenjanın 2’si Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 5’i Klinik Destek Elemanı, 41’i güvenlik görevlisi, 19’u temizlik görevlisinden oluşuyor” bilgilendirmesi yapıldı.

Başvurular nereden yapılıyor?

Başvurmak isteyen ve ilanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında ALO 170, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da Bolu İŞKUR’a şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekler.

Başvurular ne zaman bitecek?

Cuma günü başlayan başvuruların 27 Şubat Salı Günü mesai bitiminde sona ereceğini hatırlatıldı. Başvurular tamamlandıktan sonra noter kurası çekilecek. 18 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nda çekilen kuraların sonucu bakanlık tarafından ilan edilecek.