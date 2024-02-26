- Güncel

TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler

ABONE OL Google News Sayfamız

TOKİ, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen 6 yeni proje duyurdu. Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da gerçekleşecek projelerle toplam 3 bin 8 konut inşa edilecek.

TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler mask
TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler
TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için 6 yeni kampanyayı hayata geçiriyor. Bu yeni projeler, toplamda 3 bin 8 konutu kapsayacak şekilde planlandı. İşte, dar gelirli ailelerin merakla beklediği bu projelerin detayları:

TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler

Yeni Projelerin İhale Tarihleri ve Lokasyonları

TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler

TOKİ'nin duyurduğu yeni projeler, Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek. Bu projelerin ihaleleri, 2024 yılının Şubat ve Mart aylarında yapılacak. Aşağıda, projelerin ihale tarihleri ve lokasyonlarına dair detaylar yer almaktadır:

 

Bilecik Osmaneli: 287 konut, 4 dükkân ve 1 cami inşaatı. İhale tarihi: 29 Mart 2024.

Artvin Yusufeli: Yeni yerleşim yeri için 106 konut ve Tekkale köyü için 5 konut. İhale tarihi: 28 Mart 2024.

Bolu Gerede: Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap için 450 konut ve 103 dükkân. İhale tarihi: 19 Mart 2024.

Bingöl Merkez: 800 konut, 1 cami ve 1 ticaret merkezi. İhale tarihi: 8 Mart 2024.

Kayseri Hacılar: 547 konut. İhale tarihi: 5 Mart 2024.

Burdur Çavdır: 4. Etap için 308 konut ve 8 ticaret inşaatı. İhale tarihi: 27 Şubat 2024.

Projelerin Amacı ve Beklentiler

TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler

Bu projeler, dar gelirli vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyor. TOKİ, bu yeni kampanyalarla, konut sahibi olma hayali kuran ailelere ulaşmayı ve onların yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, birçok aile için konut sahibi olmanın kapıları aralanacak.

TOKİ'nin bu yeni projeleri, sadece konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için değil, aynı zamanda yerel ekonomilere de katkı sağlayacak. İnşaat sektöründe yeni iş olanakları yaratacak olan bu projeler, bölgesel kalkınmaya da önemli ölçüde destek verecek.

TOKİ'nin duyurduğu bu yeni projeler, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle, daha fazla ailenin kendi evlerine sahip olması ve sosyal yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

# destek, Yaşam, Türkiye

26 Şub 2024 - 11:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL