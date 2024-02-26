TOKİ’den Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da 3 bin konutluk yeni projeler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için 6 yeni kampanyayı hayata geçiriyor. Bu yeni projeler, toplamda 3 bin 8 konutu kapsayacak şekilde planlandı. İşte, dar gelirli ailelerin merakla beklediği bu projelerin detayları:

Yeni Projelerin İhale Tarihleri ve Lokasyonları

TOKİ'nin duyurduğu yeni projeler, Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek. Bu projelerin ihaleleri, 2024 yılının Şubat ve Mart aylarında yapılacak. Aşağıda, projelerin ihale tarihleri ve lokasyonlarına dair detaylar yer almaktadır:

Bilecik Osmaneli: 287 konut, 4 dükkân ve 1 cami inşaatı. İhale tarihi: 29 Mart 2024.

Artvin Yusufeli: Yeni yerleşim yeri için 106 konut ve Tekkale köyü için 5 konut. İhale tarihi: 28 Mart 2024.

Bolu Gerede: Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap için 450 konut ve 103 dükkân. İhale tarihi: 19 Mart 2024.

Bingöl Merkez: 800 konut, 1 cami ve 1 ticaret merkezi. İhale tarihi: 8 Mart 2024.

Kayseri Hacılar: 547 konut. İhale tarihi: 5 Mart 2024.

Burdur Çavdır: 4. Etap için 308 konut ve 8 ticaret inşaatı. İhale tarihi: 27 Şubat 2024.

Projelerin Amacı ve Beklentiler

Bu projeler, dar gelirli vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyor. TOKİ, bu yeni kampanyalarla, konut sahibi olma hayali kuran ailelere ulaşmayı ve onların yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, birçok aile için konut sahibi olmanın kapıları aralanacak.

TOKİ'nin bu yeni projeleri, sadece konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için değil, aynı zamanda yerel ekonomilere de katkı sağlayacak. İnşaat sektöründe yeni iş olanakları yaratacak olan bu projeler, bölgesel kalkınmaya da önemli ölçüde destek verecek.

TOKİ'nin duyurduğu bu yeni projeler, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle, daha fazla ailenin kendi evlerine sahip olması ve sosyal yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.