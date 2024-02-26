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Bolu BİM Marketlerinde aktüel indirimleri: 1 Mart 2024 kataloğu detayları

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1 Mart 2024 Bolu BİM Mağazaları aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! LG Smart TV, robot süpürge, elektrikli bisiklet ve daha fazlası indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Mutfak gereçlerinden ev tekstiline, teknolojik ürünlerden çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile Bolu BİM'de alışveriş zamanı.

Bolu BİM Marketlerinde aktüel indirimleri: 1 Mart 2024 kataloğu detayları mask
Bolu BİM Marketlerinde aktüel indirimleri: 1 Mart 2024 kataloğu detayları
Bolu BİM Marketlerinde aktüel indirimleri: 1 Mart 2024 kataloğu detayları
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Bolu BİM’ler de, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Elektronikten mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor. Bu rehber, alışveriş listesi yaparken size yardımcı olacak tüm detayları içeriyor.

Teknoloji ve Elektronik

Bolu BİM Marketlerinde aktüel indirimleri: 1 Mart 2024 kataloğu detayları

LG 55" 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led TV: 9.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set: 999 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu: 5.799 TL

Everest Kablosuz Mouse: 99 TL

Skyjet MK25 20" Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge: 7.999 TL

Mutfak Aletleri ve Gereçleri

Range Çay Makinesi: 999 TL

Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL

Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL

Stanley One Hand Mug Termos 470 ml: 899 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.499 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge: 899 TL

Mutfak ve Yemek Aksesuarları

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri: 37,50 TL

Kütahya Porselen Sufle Kabı: 27,50 TL

Kütahya Porselen Kase: 85 TL

Chef's Pro Wok Tava 28 cm: 219 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere: 499 TL

Chf's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm: 179 TL

Amboss Ezme Tava 26 cm: 359 TL

Amboss Kek Kalıbı 26 cm: 239 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık: 49,50 TL

Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü: 89 TL

Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre: 89 TL

Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml: 99 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 30,50 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü: 189 TL

Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü: 189 TL

Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml: 99 TL

Bal Kovanozu: 49,50 TL

Büyük Kesme Panosu: 49,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml: 49,50 TL

Matara 530 ml: 85 TL

Kapaklı Silikon Buzluk: 26,50 TL

Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li: 65 TL

Vakumlu Erzak Kabı 400 ml: 16,50 TL

Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre: 21,50 TL

Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre: 31,50 TL

Sofra ve Sunum Ürünleri

Colorina Pasta Servis Seti: 249 TL

Çay Tabağı 6'lı: 109 TL

İki Katlı Kurabiyelik: 159 TL

Cam Kase 3'lü: 75 TL

Ayaklı Kek Tabağı: 149 TL

Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm: 99 TL

Altın Rimli Cam Kayık Tabak: 139 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü: 89 TL

Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı: 139 TL

Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık: 107,50 TL

Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri: 97,50 TL

Orkide Saksısı 1,6 Litre: 39,50 TL

Altın Renkli Metal Saksı: 109 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Kadın / Erkek Pijama Takımı: 219 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı: 99 TL

Kız - Erkek Spor Ayakkabı: 259 TL

Letoon Kadın Ayakkabı: 369 TL

Naturalove Simli Küçük Boy Sepet: 65 TL

Naturalove Simli Peçetelik: 7,50 TL

Naturalove Simli Amerikan Servis: 65 TL

Naturalove Simli Bardak Altlığı: 10,50 TL

Peluş Çanta: 219 TL

Kol Çanta: 149 TL

Cüzdan: 95 TL

Ev tekstil ürünleri

Havlu Saç Bonesi: 39,50 TL

Elektrikli Çift Kişilik Battaniye: 299 TL

Çift Kişilik Battaniye: 365 TL

Baskılı Masa Örtüsü: 79 TL

Baskılı Mindir: 44,50 TL

Bebek Nevresim Seti: 169 TL

Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 85 TL

Anne Sütü Saklama Poşeti: 29,50 TL

Wee Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 ml: 44,50 TL

Baskılı Dolgulu Kırlent: 39,50 TL

Tekli Bebek Body: 42,50 TL

BİM, çocuklar için de bir dizi oyuncak ve eğitici ürünler sunuyor. Bu ürünlerin detayları ve fiyatları katalogda yer alıyor. Bu indirimler ve daha fazlası için BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. Fırsatları kaçırmamak için erken saatlerde alışverişe çıkmanızı öneririz.

# Türk

26 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Güncel

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0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

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İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

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