Bolu BİM Marketlerinde aktüel indirimleri: 1 Mart 2024 kataloğu detayları

Bolu BİM’ler de, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Elektronikten mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor. Bu rehber, alışveriş listesi yaparken size yardımcı olacak tüm detayları içeriyor.
Teknoloji ve Elektronik
LG 55" 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL
Dijitsu 50" UHD Android Led TV: 9.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set: 999 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu: 5.799 TL
Everest Kablosuz Mouse: 99 TL
Skyjet MK25 20" Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge: 7.999 TL
Mutfak Aletleri ve Gereçleri
Range Çay Makinesi: 999 TL
Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL
Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL
Stanley One Hand Mug Termos 470 ml: 899 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.499 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge: 899 TL
Mutfak ve Yemek Aksesuarları
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri: 37,50 TL
Kütahya Porselen Sufle Kabı: 27,50 TL
Kütahya Porselen Kase: 85 TL
Chef's Pro Wok Tava 28 cm: 219 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere: 499 TL
Chf's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm: 179 TL
Amboss Ezme Tava 26 cm: 359 TL
Amboss Kek Kalıbı 26 cm: 239 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık: 49,50 TL
Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü: 89 TL
Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre: 89 TL
Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml: 99 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 30,50 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü: 189 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü: 189 TL
Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml: 99 TL
Bal Kovanozu: 49,50 TL
Büyük Kesme Panosu: 49,50 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml: 49,50 TL
Matara 530 ml: 85 TL
Kapaklı Silikon Buzluk: 26,50 TL
Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li: 65 TL
Vakumlu Erzak Kabı 400 ml: 16,50 TL
Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre: 21,50 TL
Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre: 31,50 TL
Sofra ve Sunum Ürünleri
Colorina Pasta Servis Seti: 249 TL
Çay Tabağı 6'lı: 109 TL
İki Katlı Kurabiyelik: 159 TL
Cam Kase 3'lü: 75 TL
Ayaklı Kek Tabağı: 149 TL
Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm: 99 TL
Altın Rimli Cam Kayık Tabak: 139 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü: 89 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı: 139 TL
Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık: 107,50 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri: 97,50 TL
Orkide Saksısı 1,6 Litre: 39,50 TL
Altın Renkli Metal Saksı: 109 TL
Giyim ve Aksesuarlar
Kadın / Erkek Pijama Takımı: 219 TL
Kadın / Erkek Eşofman Altı: 99 TL
Kız - Erkek Spor Ayakkabı: 259 TL
Letoon Kadın Ayakkabı: 369 TL
Naturalove Simli Küçük Boy Sepet: 65 TL
Naturalove Simli Peçetelik: 7,50 TL
Naturalove Simli Amerikan Servis: 65 TL
Naturalove Simli Bardak Altlığı: 10,50 TL
Peluş Çanta: 219 TL
Kol Çanta: 149 TL
Cüzdan: 95 TL
Ev tekstil ürünleri
Havlu Saç Bonesi: 39,50 TL
Elektrikli Çift Kişilik Battaniye: 299 TL
Çift Kişilik Battaniye: 365 TL
Baskılı Masa Örtüsü: 79 TL
Baskılı Mindir: 44,50 TL
Bebek Nevresim Seti: 169 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 85 TL
Anne Sütü Saklama Poşeti: 29,50 TL
Wee Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 ml: 44,50 TL
Baskılı Dolgulu Kırlent: 39,50 TL
Tekli Bebek Body: 42,50 TL
BİM, çocuklar için de bir dizi oyuncak ve eğitici ürünler sunuyor. Bu ürünlerin detayları ve fiyatları katalogda yer alıyor. Bu indirimler ve daha fazlası için BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. Fırsatları kaçırmamak için erken saatlerde alışverişe çıkmanızı öneririz.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.