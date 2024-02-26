- Tarım

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı

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Yılın her günü ekim, dikim, hasat yapılan Bolu’da en önemli maliyetleri arasında yer alan motorinin litre fiyatı, son yapılan zamla birlikte 45 Türk lirasının üzerine çıktı. Mazot çiftçi için en büyük gider kalemi oldu.

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı mask
Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı
Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı
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Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, ‘’Ürünün ekiminden, sulama ve hasadına kadar her aşamasında motorin kullanılıyor. Tarımsal üretimde, tohum ve gübre gibi önemli bir girdi kalemini oluşturan motorinin 45 lirayı aşması üreticileri sektörün geleceğiyle ilgili endişelendirmeye başladı’’ dedi.

45 Lirayı geçti artık cep yakıyor

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı

Çiftçiler, geçtiğimiz yıl buğday ve bazı sebze kalemleri dışındaki ürünlerden para kazanamadı. Bu sezon zirai ilaç, gübre, tohum ödemelerinde zorlanan çiftçileri gelen zamlarla yükselen motorin fiyatları daha da zor durumda bıraktı. Çiftçiler, üretim yapılsa bile bu zamlar ürün fiyatlarına etki edeceğini ve tüketicilere yansıyacağını belirtti.

Motorin bir doların altında olması lazım

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı

Motorin fiyatlarının tarım üreticileri için 1 doların altında olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özer, ‘’Sürdürülebilir tarım için tarım üreticileri desteklenmeli. Çiftçiler gelen zamlara tepkili. Yetkililere üreticilerimizin sesini duyurmak istiyoruz. Çiftçi kayıt sistemi kayıtlarına göre verilen motorin prim ödemeleri yeterli değil” şeklinde konuştu.

Gıda yaşamın temel şartı

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer çiftçinin en büyük sorununu açıkladı

Selim Özer “yüzde elli indirim yapılmalı. Çiftçiler desteklenmezse tarım arazileri boş kalacak. Başta ülkemiz olmak üzere gıda güvenliği tüm dünya için yaşamı sürdürmenin temel şartı. Bunun sağlanması için tarım üreticileri her zaman pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidir’’ ifadelerini kullandı.

# tarım, sezon

26 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Tarım

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