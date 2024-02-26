Sakarya ve Bolu’dan gençler doğa ile iç içe bir hafta sonu yaşadı

Sapanca Gençlik Merkezi, lise öğrencileri için unutulmaz bir hafta sonu etkinliği düzenledi. Bolu'nun eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek üzere yola çıkan gençler, Abant Tabiat Parkı ve Bolu Gençlik Merkezi'nde doğa ile iç içe vakit geçirme fırsatı buldu.

Bolu'nun Doğal Güzellikleri Gençleri Bekliyor

Gölleri, yeşil doğası ve oksijen deposu ormanlarıyla ünlü Bolu, gençler için mükemmel bir kaçış noktası oldu. Etkinlik kapsamında, gençler Abant Tabiat Parkı'nın serin yollarında doğa yürüyüşleri yaparak, şehrin stresinden uzaklaşıp, doğanın tadını çıkardılar.

Sapanca ve Bolu Gençlik Merkezleri El Ele

Bu özel gezi, Sapanca Gençlik Merkezi ve Bolu Gençlik Merkezi'nin iş birliği ile gerçekleşti. Sapanca'dan gelen gençler, Bolu Gençlik Merkezi'nde Bolulu akranlarıyla bir araya gelerek, dostluk köprüleri kurdu. Sapanca Gençlik Merkezi yönetimi, misafirperverlikleri için Bolu Gençlik Merkezi'ne teşekkürlerini iletti.

Teşekkürler Bolu Gençlik Merkezi

Sapanca Gençlik Merkezi yönetimi, gezi sonrası yaptığı açıklamada, "Gezi programımızın durak yerlerinden biri olan Bolu Gençlik Merkezi'ne, bizi sıcak bir şekilde ağırladıkları ve unutulmaz bir hafta sonu yaşamamızı sağladıkları için minnettarız" dedi. Bu tür etkinliklerin gençler arasında dayanışmayı ve doğa sevgisini artırdığına dikkat çekildi.

Doğa Yürüyüşleri ve Oksijen Deposu Bolu

Bolu gezisi, gençlere doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri yakından görme ve yaşama şansı verdi. Gölleri ve ormanlarıyla ünlü bu şehir, gençlere doğa yürüyüşlerinde eşlik eden bol oksijenli havasıyla enerji depolama imkanı sundu. Etkinlik, gençlerin doğa bilincini geliştirmelerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine katkı sağladı.

Bu özel hafta sonu etkinliği, gençlerin doğayla iç içe olmalarını sağlarken, aynı zamanda farklı gençlik merkezleri arasında iş birliğini ve kardeşliği pekiştirdi. Sapanca ve Bolu gençlik merkezlerinin düzenlediği bu etkinlik, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağladı.