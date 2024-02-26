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80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım

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Yüzölçümünün % 75’i deprem kuşakları üzerinde bulunan ülkemizde sadece İstanbul iline kentsel dönüşüm desteği verilmesi vatandaşı tedirgin ediyor. İstanbul dışında yaşayanlara her hangi bir destek verilmemesi, “İstanbul’da yaşamayan insandan sayılmıyor” yorumlarına neden oldu.

80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım mask
80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım
80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım
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Yarısı Bizden” destekleri yürürlüğe girdi

80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım

Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına dikkat çeken Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İstanbul İlinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında hibe, kredi ve tahliye desteğini kapsayan yapım için yardım verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi” dedi.

Sadece İstanbul ilinde yürütülecek

80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım

İstanbul İlinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmî gazetede yayımlandı. İlgili kararın özellikle İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuru yapan yüzbinlerce kişi tarafından merakla takip edildiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yarısı Bizden kampanyasına şimdiye kadar İstanbul’da 1 milyon 255 bin vatandaşımız müracaat etmişti. 1,5 milyon riskli yapıdan da acil olarak 600 binin dönüşmesi gerekiyor. Gerek bu kampanya ile 350 bine yakın gerekse de rezerv alanlarda yapılacak olan 400 bine yakın konut ile İstanbul için sağlıklı yapı stoğu olacaktır” dedi.

1.5 milyon liralık paket açıklandı

80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında evini yıkıp, yeniden yapmak isteyenlere 1,5 milyon liralık bir destek verileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Hak sahiplerine her bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi ve 100 bin TL tahliye desteği verilebilecek. Tahliye desteği maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız olarak sağlanacak. İşyerlerinde de 350 bin TL’ye kadar kredi, 350 bin TL’ye kadar da hibe desteği verilebilecek. Birden fazla bağımsız bölüm kapsamında da diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir işyeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek” dedi.

Geri ödeme 24 ay sonra başlayacak 120 ay vadede yapılacak

Kredi kullanımlarında 24 aylık bir geri ödemesiz dönem olduğuna da dikkat çeken Özelmacıklı, “Ruhsat tarihinden itibaren 24 aylık dönem kredi borçlanma sürelerine dâhil edilmiyor. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi borcu, her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenecek. Güncelleme oranı ise Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranının yarısını olarak baz alınacak” şeklinde konuştu.

Kimler faydalanamayacak

80 İl üvey evlat, sadece İstanbul’a devlet desteği verildi; Kentsel dönüşümde, insani olmayan paylaşım

“Yarısı Bizden” kampanyasından iki durumda faydalanamayacağını da ifade eden Özelmacıklı, “Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden faydalanılmayacak. Ayrıca riskli yapının bulunduğu parsellerde 1/4/2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş ise yapım için yardımdan faydalanılma imkanı olmayacak” diye konuştu.

Ödemeler müteahhitte yapılacak, ipotek tesis edilecek

Ödemelerin inşaat ilerleme seviyesi dikkate alınarak yüklenicinin bankada açılan vadesiz hesabına ödeneceğini belirten Özelmacıklı, “Bu aşamada inşaatın tamamlanma durumu dikkate alınacak. Subasman seviyesi, taşıyıcı sistemin bitimi ve inşaat bitimi olmak üzere üç eşit taksitle yapıdaki hak sahipleri adına kurum tarafından ödeme yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak lakin kredi tutarının iki katı kadar tutarda ipotek tesis edilecek” dedi.

# gelir

26 Şub 2024 - 16:00 - Güncel

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