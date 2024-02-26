Bolu’da gezilecek yerler, Bolu posta kodları ve ilçe nüfus sayıları

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, doğası, tarihi ve kültürel mirası ile öne çıkan, keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir. Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Ankara ve Çankırı ile çevrili bu şehir, 1000 metrenin üzerindeki ortalama rakımı ve %59 ormanlık alanı ile dikkat çeker. Plaka kodu 14 olan Bolu, doğa, tarih ve kültür turizmi için ideal bir destinasyondur.
Bolu'nun İlçeleri: Doğal ve Kültürel Zenginlikler
Bolu, 9 ilçesi ile ziyaretçilerine çeşitlilik sunar. Bolu merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa, her biri kendine has güzellikleri ve zenginlikleri ile ön plana çıkar.
Nüfus Dağılımı ve Yaşam
Bolu Merkez: 219,913
Gerede: 36,177
Mudurnu: 18,576
Göynük: 14,711
Mengen: 14,113
Yeniçağa: 6,809
Dörtdivan: 6,703
Seben: 4,807
Kıbrıscık: 2,980
Bu nüfus dağılımı, Bolu'nun hem yoğun hem de sakin yaşam alanlarını gösterir, ziyaretçilere farklı deneyimler sunar.
Doğa Turizminin İncileri: Abant ve Yedigöller
Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun doğa turizminde öne çıkan, her mevsim farklı güzellikler sunan noktalarıdır. Kartalkaya Kayak Merkezi ise kış sporları için idealdir.
Tarih ve Kültür Mirası
Bolu'nun zengin tarihi, Bebrikler'den Osmanlı'ya uzanır. Şehir, zengin ormanları, çeşitli iklimi ve biyoçeşitliliği ile de önemlidir. Yöresel mutfağı, oğmaç çorbasından keş peynirine kadar geniş bir lezzet yelpazesi sunar.
İletişim ve Ulaşım Bilgileri
Bolu'nun iletişim altyapısı, 374 telefon kodu ve ilçelere özgü posta kodları ile desteklenir. Her ilçenin kendine ait bir posta kodu var. Bolu ilçe posta kodları kaçtır? Bolu merkez; 14300, Gerede; 14900, Mudurnu; 14800, Göynük;14780, Dörtdivan; 14910, Seben;14750, Mengen;14850, Kıbrıscık; 14610
Yeniçağa: 14650’dir.
Bolu'da Gezilecek Yerler
Bolu, Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklerin yanı sıra, Bolu Müzesi, Mudurnu ve Göynük evleri gibi tarihi ve kültürel mirasları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Kartalkaya Kayak Merkezi ve çeşitli kaplıcalar, şehrin kış ve sağlık turizmi açısından önemli noktalarıdır.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.