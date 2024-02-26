Bolu’da gezilecek yerler, Bolu posta kodları ve ilçe nüfus sayıları

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, doğası, tarihi ve kültürel mirası ile öne çıkan, keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir. Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Ankara ve Çankırı ile çevrili bu şehir, 1000 metrenin üzerindeki ortalama rakımı ve %59 ormanlık alanı ile dikkat çeker. Plaka kodu 14 olan Bolu, doğa, tarih ve kültür turizmi için ideal bir destinasyondur.

Bolu'nun İlçeleri: Doğal ve Kültürel Zenginlikler

Bolu, 9 ilçesi ile ziyaretçilerine çeşitlilik sunar. Bolu merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa, her biri kendine has güzellikleri ve zenginlikleri ile ön plana çıkar.

Nüfus Dağılımı ve Yaşam

Bolu Merkez: 219,913

Gerede: 36,177

Mudurnu: 18,576

Göynük: 14,711

Mengen: 14,113

Yeniçağa: 6,809

Dörtdivan: 6,703

Seben: 4,807

Kıbrıscık: 2,980

Bu nüfus dağılımı, Bolu'nun hem yoğun hem de sakin yaşam alanlarını gösterir, ziyaretçilere farklı deneyimler sunar.

Doğa Turizminin İncileri: Abant ve Yedigöller

Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun doğa turizminde öne çıkan, her mevsim farklı güzellikler sunan noktalarıdır. Kartalkaya Kayak Merkezi ise kış sporları için idealdir.

Tarih ve Kültür Mirası

Bolu'nun zengin tarihi, Bebrikler'den Osmanlı'ya uzanır. Şehir, zengin ormanları, çeşitli iklimi ve biyoçeşitliliği ile de önemlidir. Yöresel mutfağı, oğmaç çorbasından keş peynirine kadar geniş bir lezzet yelpazesi sunar.

İletişim ve Ulaşım Bilgileri

Bolu'nun iletişim altyapısı, 374 telefon kodu ve ilçelere özgü posta kodları ile desteklenir. Her ilçenin kendine ait bir posta kodu var. Bolu ilçe posta kodları kaçtır? Bolu merkez; 14300, Gerede; 14900, Mudurnu; 14800, Göynük;14780, Dörtdivan; 14910, Seben;14750, Mengen;14850, Kıbrıscık; 14610

Yeniçağa: 14650’dir.

Bolu'da Gezilecek Yerler

Bolu, Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklerin yanı sıra, Bolu Müzesi, Mudurnu ve Göynük evleri gibi tarihi ve kültürel mirasları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Kartalkaya Kayak Merkezi ve çeşitli kaplıcalar, şehrin kış ve sağlık turizmi açısından önemli noktalarıdır.