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Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı

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Bolu Barosu Avukatlarından Ceren Cansu Odakan eşin rızası olmadan imzalanan tahliye taahhütnamesiyle, evin tahliye edilmesinin hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Kira uyuşmazlıklarıyla son dönemde hukuk alanında çokça karşılaşıldığını bildiren Avukat Odakan, bu konulardan birisinin de tahliye taahhütnamesiyle konutların boşaltılması olduğunu söyledi.

Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı mask
Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı
Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı
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Taahhüt, kira sözleşmesi tarihiyle aynı olmamalı

Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı

Tahliye taahhüt tarihinin, kira sözleşmesi tarihiyle aynı olmaması gerektiğini belirten Ceren Odakan, “Yargıtay, tahliye taahhüdünü kira sözleşmesi yapılsın diye verildiği görüşünde olmakla birlikte, taahhüdün tarihinin kira sözleşmesi tarihiyle aynı olmadığı durumlarda, taahhüttü geçersiz saymaktadır” dedi.

Eşin rızası bulunmalı

Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı

Aile konutu olarak kiralanan dairelerde hakkında da bilgi veren Odakan, “Aile konutu, eşlerin ve varsa çocukların yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü ev olarak tanımlanabilir. Eğer kiralanan taşınmaz bir aile konutu olarak kiralanacaksa, bu durumda tahliye taahhüdünde eşin rızası da bulunmalıdır” dedi.

Konuyla ilgili kanuni düzenlemenin Medeni Kanun 194/1 maddesinde yer aldığını hatırlatan Avukat Odakan, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Kanun maddesinden hareketle taşınmazı kiralayan eş, diğer eşin rızası olmaksızın kira sözleşmesini feshedemeyeceği açıktır. Tahliye taahhüdü, aynı zamanda aslında kira sözleşmesini sona erdiren fesih amacını taşıdığı için, diğer eş, aile konutu itirazında bulunma hakkına sahiptir” şeklinde konuştu.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin kararını hatırlatan Ceren Cansu Odakan açıklamasında, “Tahliye taahhütnamesine dayalı takibe konu olan taşınmaz, aile konutu olarak kullanılıyorsa ve 'aile konutu şerhi düşmemiş olsa bile, taahhütnamede her iki eşin imzası bulunmuyorsa, tahliye gerçekleştirilemez' denilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Aile konutuna dair rızasının yer alması zorunlu

Avukat uyardı: Eşin rızası olmadan daire tahliyesi hukuka aykırı

Avukat Odakan, daireden tahliye aşamasında taahhüdü içeren belgede eşin rızasının bulunmasının zorunluluğuna dikkat çekerek, "Sonuç olarak, tahliye taahhüdü içeren belgede, eşlerden birinin aile konutuna dair rızasının yer alması zorunlu olup söz konusu açık rızanın bulunmaması durumunda ev sahipleri maalesef tahliyeyi gerçekleştiremeyeceklerdir. Tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan icra takibi ya da açılan dava durumunda, rızası olmayan eşin, kiralanmış taşınmazın aile konutu olarak kabul edilmesinin tespiti için dava açması gerekmektedir" dedi.

26 Şub 2024 - 18:00 - Güncel

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