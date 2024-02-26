Boluspor taraftarı Erzurumspor FK karşısında Boluspor’u yalnız bırakmadı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında kendi evinde ağırladığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. Kırmızı beyazlı takım, ligdeki mücadelesini güçlü bir performansla devam ettiriyor. Maraton tribününde yerini alan binlerce Boluspor taraftarı, takımlarının galibiyetini coşkuyla kutladı.

Boluspor taraftarının muhteşem desteği

Kırmızı beyazlı taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadan takımlarına destek verdi. Maç sonucu alınan 3 puan, büyük bir sevinçle karşılandı. Boluspor, ligin ikinci yarısında adeta bir fırtına gibi eserek, camiaya büyük mutluluk getirdi.

Yönetim ve taraftar birlikteliği

Maçın ardından, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, maraton tribünündeki taraftarların çağrısı üzerine tribüne geldi. Bu birliktelik, taraftarlar tarafından büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Başkan Abak ve Yönetim Kurulu, taraftarların tezahüratlarına eşlik etti, gözyaşları ve mutluluk bir arada yaşandı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın rolü

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında takımın gösterdiği üstün performansta büyük bir rol oynadı. Koşukavak ve kırmızı beyazlı oyuncular, taraftarların sevgi gösterileriyle onurlandırıldı. Koşukavak, taraftarlara üçlü çektirerek bu özel anı kutladı.

Boluspor'un yükselişi devam ediyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Erzurumspor maçıyla beraber, kırmızı beyazlıların yükselişi ve taraftar desteğinin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Bu birliktelik ve mücadele ruhu, Boluspor'un daha nice başarılarına zemin hazırlıyor.