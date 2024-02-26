- Spor

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ederek, mavi-beyazlı ekibin 6 maçlık galibiyet ve gol yememe serisini sona erdirdi. Oulare'nin golüyle Boluspor, ligde yükselişini sürdürdü.

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi! mask
Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!
Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında futbol severler, Bolu Atatürk Stadı'nda güneşli bir havada ve coşkulu tribünler eşliğinde nefes kesen bir karşılaşmaya tanıklık etti.

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

Oulare'den kritik gol

Maçın tek golü, 50. dakikada Naby Youssouf Oulare tarafından kaydedildi. Oulare'nin bu kritik golü, Boluspor'a 3 puanın sahibi olmasını sağladı ve takımını ligde daha üst sıralara taşıdı. Erzurumspor FK ise bu mağlubiyetle birlikte ligde 30 puanla yer alırken, Boluspor puanını 39'a yükselterek namağlup serisini 7 maça çıkardı.

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

Boluspor seriyi bozdu

Sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan Boluspor, rakibini 1-0 mağlup ederek, mavi-beyazlı ekibin bu yıl içindeki ilk yenilgisini ve ilk golünü yemesine neden oldu. Bu maçla birlikte Erzurumspor FK'nın 6 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi de sona erdi.

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

Erzurumspor FK'nın Avrupa'daki başarısı

Erzurumspor FK, 2024 yılında, Avrupa'nın en prestijli liglerini de içine alan toplam 358 takım arasında, gol yemeden mücadele eden tek takım olarak dikkat çekiyordu. Ancak Boluspor karşısında alınan bu yenilgi, mavi-beyazlı ekibin bu benzersiz serisinin sona ermesine neden oldu. Erzurumspor FK, yedinci maçında aldığı bu yenilgiyle, sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlup oldu.

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

Boluspor'un ikinci yarıdaki istikrarı

Yalçın Koşukavak liderliğindeki Boluspor, ikinci yarıda çıktığı 7 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden ekip, Erzurumspor FK karşısında da serisini sürdürdü ve ligde parlayan yıldızlardan biri olmaya devam etti.

Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

# Yalçın Koşukavak

26 Şub 2024 - 11:43 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL