Dünya futbol devlerini geride bırakmıştı: Boluspor serisine son verdi!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında futbol severler, Bolu Atatürk Stadı'nda güneşli bir havada ve coşkulu tribünler eşliğinde nefes kesen bir karşılaşmaya tanıklık etti.

Oulare'den kritik gol

Maçın tek golü, 50. dakikada Naby Youssouf Oulare tarafından kaydedildi. Oulare'nin bu kritik golü, Boluspor'a 3 puanın sahibi olmasını sağladı ve takımını ligde daha üst sıralara taşıdı. Erzurumspor FK ise bu mağlubiyetle birlikte ligde 30 puanla yer alırken, Boluspor puanını 39'a yükselterek namağlup serisini 7 maça çıkardı.

Boluspor seriyi bozdu

Sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan Boluspor, rakibini 1-0 mağlup ederek, mavi-beyazlı ekibin bu yıl içindeki ilk yenilgisini ve ilk golünü yemesine neden oldu. Bu maçla birlikte Erzurumspor FK'nın 6 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi de sona erdi.

Erzurumspor FK'nın Avrupa'daki başarısı

Erzurumspor FK, 2024 yılında, Avrupa'nın en prestijli liglerini de içine alan toplam 358 takım arasında, gol yemeden mücadele eden tek takım olarak dikkat çekiyordu. Ancak Boluspor karşısında alınan bu yenilgi, mavi-beyazlı ekibin bu benzersiz serisinin sona ermesine neden oldu. Erzurumspor FK, yedinci maçında aldığı bu yenilgiyle, sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlup oldu.

Boluspor'un ikinci yarıdaki istikrarı

Yalçın Koşukavak liderliğindeki Boluspor, ikinci yarıda çıktığı 7 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden ekip, Erzurumspor FK karşısında da serisini sürdürdü ve ligde parlayan yıldızlardan biri olmaya devam etti.