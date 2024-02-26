Bolu'da elektrik kesintisi: 26 Şubat'ta hangi mahallelerde elektrik kesilecek?

Bolu genelinde 26 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SEDAŞ tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, Bolu merkez ve ilçelerinde elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgiler.

Bolu Merkezde elektrik kesintisi programı

Bolu Merkez'de, 26 Şubat Pazartesi günü, sabah 09:30'dan öğleden sonra 15:30'a kadar uzanan geniş bir kesinti programı bulunuyor. Etkilenecek mahalleler arasında Apalar, Aşağı Yaylası, Gölcük ve Yeniçaga gibi bölgeler yer alıyor. Kesinti, sokak ve caddeleri de kapsayacak şekilde, 799 ve 849 sokaklar, Apalar Mahalle Yolu, Çele Yolu gibi önemli geçiş noktalarını içeriyor.

Gerede'de kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler

Gerede ilçesi, 26 Şubat'ta sabah 09:30'dan öğleden sonra 13:00'e kadar elektrik kesintisinden etkilenecek. Kesinti, Apsarı, Çoğullu, Dursunfakı gibi mahalleleri ve Anadolu Otoyolu, Çoğullu Köy Yolu gibi hayati yolları kapsıyor. Özellikle, Gerede Karabük bağlantı yolu üzerindeki kesinti, bölge için önemli etkiler yaratabilir.

Mudurnu ve çevresinde elektrik kesintisi

Mudurnu ilçesi, 26 Şubat Pazartesi günü, sabah 09:30'dan akşam 17:30'a kadar elektrik kesintisi yaşayacak. Topallar mahallesi, bu kesintiden etkilenecek ana bölge olarak öne çıkıyor. Kesinti, mahalle yollarını ve köy içi geçiş noktalarını etkileyecek.

Yeniçağa'da kesinti bilgileri

Yeniçağa ilçesinde, 26 Şubat'ta sabah 10:00'dan öğleden sonra 16:00'ya kadar elektrik kesintisi planlanıyor. Gölbasi ve Merkez mahalleleri, kesintiden etkilenecek ana bölgeler arasında. Bu kesinti, özellikle Gölbasi Köyü Yolu gibi önemli geçiş noktalarını etkileyecek.

Dörtdivan'da elektrik kesintisi detayları

Dörtdivan ilçesi, 26 Şubat Pazartesi günü, sabah 10:00'dan öğleden sonra 16:00'ya kadar elektrik kesintisine sahne olacak. Çavuşlar, Deveciler gibi mahalleler ve Gerede caddesi, kesintiden etkilenecek önemli noktalar arasında yer alıyor.

Göynük'te kesinti saatleri ve mahalleler

Göynük ilçesi, 26 Şubat'ta, sabahın erken saatlerinden öğleden sonra geç saatlere kadar farklı kesinti programlarına ev sahipliği yapacak. Göbeller ve Seki mahalleleri, bu kesintilerden etkilenecek başlıca bölgeler. Kesinti, mahalle içi yolları ve köy geçiş noktalarını kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Bolu ve ilçelerindeki elektrik kesintileri, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak güncellenmektedir. Vatandaşlar, kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler hakkında en güncel bilgilere bu platform üzerinden ulaşabilirler. Planlı kesintiler, bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirilmekte olup, bölge sakinlerinin mağduriyetini en aza indirmek için önceden duyurulmaktadır.