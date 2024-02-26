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Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…

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Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, hafta sonu gerçekleştirdiği yoğun programlarla dikkat çekiyor. Vatandaşlarla buluşmalardan, açılışlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Demirkol, "Her yerde Muhammed Hoca" dedirtiyor

Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu… mask
Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…
Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…
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Demirkol sahada

Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Sabahın erken saatlerinden geceye kadar süren programlarla, Bolu'nun dört bir yanında vatandaşlarla buluştu. Demirkol'un bu yoğun çalışma temposu, "Nereye bakarsanız Muhammed Hoca orada" şeklinde vatandaşlar arasında dillere destan oldu.

Vatandaşlarla kucaklaşma ve dinleme vakti

Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…

Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeyi ihmal etmiyor. Her fırsatta halkla iç içe olan ve onların sorunlarına kulak veren Demirkol, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmama ilkesiyle hareket ediyor. Bu yaklaşımıyla, Bolu halkının takdirini topluyor.

Önemli buluşmalar ve açılışlar

Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…

Hafta sonu boyunca birçok önemli toplantı ve açılışa katılan Demirkol, Türk Ocakları Bolu Şubesi'nde Türk Ocakları üyeleri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Ayrıca, yeni iş yerlerinin açılışlarında yer alarak, işverenlere bereketli kazançlar diledi. Bu etkinlikler, Demirkol'un Bolu'nun sosyal ve ekonomik hayatına verdiği önemi gözler önüne serdi.

Toplumsal dayanışma ve destek

Muhammed Emin Demirkol'un yoğun hafta sonu…

İHH İnsani Yardım Vakfı ile yapılan buluşmada, Bolu'da birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi adına önemli mesajlar verildi. Demirkol, bu tür etkinliklerle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparken, Karaköy TOKİ 2. Etap'ta düzenlenen buluşmada da vatandaşların taleplerini dinleyerek, onlarla bol bol sohbet etti.

Spor ve eğlence etkinliklerine katılım

Boluspor'un Erzurumspor ile oynadığı maçta takımı destekleyen Demirkol, galibiyetin ardından takımı, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik etti. Ayrıca, Özdilek Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen zeka oyunları etkinliğine katılarak, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu'da gerçekleştirdiği yoğun seçim çalışmaları, onun halkla iç içe, dinamik ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Vatandaşların sorun ve taleplerine duyarlı, her zaman sahada aktif bir şekilde yer alan Demirkol, Bolu için çalışmaya devam ediyor.

 

# belediye, AK Parti, Türk, yardım

26 Şub 2024 - 22:00 Bolu- Siyaset

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