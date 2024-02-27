Batı Karadeniz Bölgesinde geyik, tilki, ceylan, Kurt, vaşak ve ayı ne ararsan var

Geyik, tilki, ceylan, vaşak

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede fotokapanlara yansıyan geyik, tilki, ceylan, vaşak ve ayı ailesinin görüntüleri yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gösterdi.

Karadeniz değil, sanki Afrika

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkındaki yaban hayatının fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, “Doğadaki gözlerimiz, foto kapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkının zenginliklerini gözler önüne seriyor. Yaban hayatının eşsiz denge ve uyumunu birlikte izleyelim” denildi.

Yaban hayatı eşsiz bölge Batı Karadeniz

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkında omurgalı memelilerden boz ayı, kızıl geyik, karaca, kurt, tilki, yaban domuzu, cüce yarasa, yabani tavşan ve kafkas sincabı gibi türler yaşıyor. Ayrıca bölge yırtıcı kuşlar içinde önemli yaşam alanları oluştururken, şahin, kartal, sakallı akbaba, bıyıklı doğan, kızıl akbaba, gökdoğan gibi türler görülebiliyor.