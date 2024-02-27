27 Şub 2024 - 08:00- Güncel G:

Eşeklerden embriyo transfer edildi

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Balıkesir Üniversitesi, Türkiye'de atlarda embriyo transferi yaparak adını duyurmuştu. Şimdi de eşeklerde embriyo transferi çalışmalarına öncülük ediyor. Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz liderliğindeki ekip, Edremit'teki eşek çiftliğinde ilk uygulamalara başladı.

Eşeklerden embriyo transfer edildi mask
Eşeklerden embriyo transfer edildi
Eşeklerden embriyo transfer edildi
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Balıkesir Üniversitesi, veterinerlik alanında yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de atlarda başarıyla gerçekleştirilen embriyo transferi yöntemini şimdi de eşekler üzerinde uygulamaya koyan üniversite, bilimsel araştırma ve uygulamalı eğitimde çığır açıyor.

Yenilikçi araştırmaların merkezi

Eşeklerden embriyo transfer edildi

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz öncülüğünde, Edremit'te bulunan bir eşek çiftliğinde embriyo transferi çalışmalarına başladı. Bu çalışma, üniversitenin hayvan yetiştiriciliği ve genetik mühendisliği alanındaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uygulamalı eğitimde öncü

Balıkesir Üniversitesi, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Atlıspor Topluluğu öğrencileri ile birlikte eşeklerin genital organlarının ultrasonografi ile muayenesi gerçekleştirildi. Bu sayede öğrenciler, derslerde öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Embriyo transferi süreci

Eşeklerden embriyo transfer edildi

Embriyo transferi çalışmaları, öncelikle donör ve taşıyıcı hayvanların belirlenmesiyle başladı. Ardından, hayvanların embriyo transferine hazır hale getirilmesi için gerekli senkronizasyon programları uygulandı. Bu süreç, veterinerlik öğrencileri için benzersiz bir öğrenme ve deneyim fırsatı sundu.

Öğrencilerin tecrübe kazanımı

Eşeklerden embriyo transfer edildi

Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirilen bu etkinlik sayesinde teorik bilgilerini pekiştirdi ve saha tecrübesi kazandı. Uygulamalı eğitimler, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor ve onları iş hayatına daha iyi hazırlıyor.

Balıkesir Üniversitesi'nin eşeklerde embriyo transferi çalışmaları, hem bilimsel araştırma hem de uygulamalı eğitim alanında önemli bir adımı temsil ediyor. Bu çalışmalar, üniversitenin yenilikçi yaklaşımlarını ve veterinerlik eğitimindeki öncü rolünü pekiştiriyor. Öğrencilerin sahada edindikleri tecrübeler, geleceğin veteriner hekimleri olarak onları sektörün gereksinimleriyle uyumlu hale getiriyor.

 

# Türkiye, eğitim

27 Şub 2024 - 08:00 Balikesir- Güncel

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