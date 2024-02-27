Eşeklerden embriyo transfer edildi

Balıkesir Üniversitesi, veterinerlik alanında yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de atlarda başarıyla gerçekleştirilen embriyo transferi yöntemini şimdi de eşekler üzerinde uygulamaya koyan üniversite, bilimsel araştırma ve uygulamalı eğitimde çığır açıyor.
Yenilikçi araştırmaların merkezi
Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz öncülüğünde, Edremit'te bulunan bir eşek çiftliğinde embriyo transferi çalışmalarına başladı. Bu çalışma, üniversitenin hayvan yetiştiriciliği ve genetik mühendisliği alanındaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Uygulamalı eğitimde öncü
Balıkesir Üniversitesi, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Atlıspor Topluluğu öğrencileri ile birlikte eşeklerin genital organlarının ultrasonografi ile muayenesi gerçekleştirildi. Bu sayede öğrenciler, derslerde öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.
Embriyo transferi süreci
Embriyo transferi çalışmaları, öncelikle donör ve taşıyıcı hayvanların belirlenmesiyle başladı. Ardından, hayvanların embriyo transferine hazır hale getirilmesi için gerekli senkronizasyon programları uygulandı. Bu süreç, veterinerlik öğrencileri için benzersiz bir öğrenme ve deneyim fırsatı sundu.
Öğrencilerin tecrübe kazanımı
Veterinerlik Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirilen bu etkinlik sayesinde teorik bilgilerini pekiştirdi ve saha tecrübesi kazandı. Uygulamalı eğitimler, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor ve onları iş hayatına daha iyi hazırlıyor.
Balıkesir Üniversitesi'nin eşeklerde embriyo transferi çalışmaları, hem bilimsel araştırma hem de uygulamalı eğitim alanında önemli bir adımı temsil ediyor. Bu çalışmalar, üniversitenin yenilikçi yaklaşımlarını ve veterinerlik eğitimindeki öncü rolünü pekiştiriyor. Öğrencilerin sahada edindikleri tecrübeler, geleceğin veteriner hekimleri olarak onları sektörün gereksinimleriyle uyumlu hale getiriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.