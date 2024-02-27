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Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatları için önemli tahminlerde bulundu. Hızlı yükselişin ardından beklenen düşüşler ve yatırımcılar için fırsatlar. İşte detaylar ve alım stratejileri

Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler mask
Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler
Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler
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Altın piyasasında yeni dalgalanmalar

Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler

Altın fiyatlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu konudaki derinlemesine analizleri ve gelecek hafta için tahminleriyle ön plana çıkıyor. Memiş, özellikle gram altın fiyatlarındaki potansiyel düşüşler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik

Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler

Memiş'in analizlerine göre, ons altın fiyatlarındaki son dönemdeki sert düşüşler ve yükseliş çabaları, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken önemli göstergeler arasında. Özellikle 1985 dolar seviyesinden gerçekleşen düşüş, piyasada belirgin bir etki yarattı. Ancak Memiş, ons altının 2000 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasına rağmen, gerçek bir yükseliş trendi için 2058 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olunması gerektiğini vurguluyor.

Gram altın fiyatlarında rekor seviyeler

Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları, Memiş'in analizlerine göre, yeni rekorlar kırarak 2128 lira seviyesine ulaştı. Bu hızlı yükselişin ardından, Memiş gram altın fiyatlarında bir "soluklanma" dönemi beklentisi içinde. Yatırımcılara, 2070-2100 lira aralığını takip etmeleri ve bu seviyeler altında oluşacak düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeleri önerisinde bulunuyor.

Beklenen geri çekilmeler ve alım fırsatları

Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler

Memiş, ons altında beklediği geri çekilmenin gram altın tarafında da yaşanabileceğini belirtiyor. Bu durum, yeni altın alacaklar ve alım fırsatı kollayanlar için önemli bir gösterge. Özellikle 2100 lira altına sarkmalarda, 2070 lira seviyesine kadar beklenen bir geri çekilme, yatırımcılar için cazip bir alım noktası olabilir.

Yatırım stratejileri ve öneriler

Yılın ilk çeyreğinin sonunda, yani Mart sonunda, gram altın fiyatının 2150 lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu beklenti, yatırımcıların alım stratejilerini şekillendirmede önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları ve piyasadaki hareketlilikleri dikkatle takip etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Teknik analiz ve piyasa beklentileri

Gram altın nereye gidiyor? İslam Memiş'ten gram altın için kritik tahminler

Ons altında teknik olarak beklenen satış baskısının, gram altın fiyatlarını da etkileyebileceği öngörülüyor. Bu durum, gram altın fiyatlarının 2100 lira altına sarkmasına neden olabilir. Memiş'in analizleri, yatırımcıların bu potansiyel hareketlilikleri göz önünde bulundurarak, piyasa dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmeleri gerektiğini gösteriyor.

İslam Memiş'in altın piyasası analizleri, yatırımcılara önemli ipuçları sunuyor. Özellikle gram altın fiyatlarındaki potansiyel düşüşler, yatırımcılar için alım fırsatları olarak değerlendirilebilir. Ancak Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını, yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde, piyasa hareketlerini dikkatle izlemek ve sabırlı bir yatırım stratejisi geliştirmek, altın yatırımcıları için kritik öneme sahip.

 

# Türkiye

27 Şub 2024 - 09:00 - Ekonomi

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