Yaralı şahine can suyu oldular

Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin görenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralanan kuşu yakalayarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.