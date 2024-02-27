Yaralı şahine can suyu oldular

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Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin görenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralanan kuşu yakalayarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.