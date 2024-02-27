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Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

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Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi, Boluspor taraftarı Mustafa'nın kız arkadaşı Sude'ye tribünde yaptığı romantik teklif, aşkın ve futbolun muhteşem uyumunu gözler önüne serdi.

Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü mask
Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü
Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında gerçekleşen ve futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Boluspor-Erzurumspor FK maçı, sıradan bir futbol karşılaşmasının ötesine geçti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda yaşananlar, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda insan hayatlarında unutulmaz anlara sahne olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

Tribünde aşk başkadır

Maçın başlamasına kısa bir süre kala, kırmızı-beyazlı takımın tribünlerindeki bir genç, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir anda, kız arkadaşı Sude Nur'a büyük bir sürpriz yaptı. Tribün liderlerinin de bulunduğu alanda, herkesin gözü önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan genç, aşkını tüm tribüne ilan etti.

Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

Atatürk Stadyumu’nda unutulmaz an

Mustafa Başkal isimli genç taraftar, kız arkadaşı Sude Nur'a yönelik romantik jestiyle stadyumu adeta bir aşk sahnesine çevirdi. Şaşkınlık ve mutlulukla dolu anlar yaşayan Sude Nur, teklife 'evet' yanıtı vererek sevgilisinin mutluluğunu ikiye katladı. Başkal, bu özel anı Sude Nur'un parmağına bir yüzük takarak taçlandırdı.

Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

İki büyük aşk: Sude ve Boluspor

Mustafa Başkal'ın bu özel günü seçmesinin nedeni, hayatındaki iki büyük aşkı; Sude ve Boluspor'u birleştirmek istemesiydi. Her iki aşkına da olan bağlılığını bu özel teklif ile gösteren Başkal, futbol ve aşkın bir arada nasıl güzel bir uyum içinde olabileceğini tüm tribüne göstermiş oldu.

Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

Sude Nur'un mutluluğu

Evlilik teklifini alır almaz büyük bir şaşkınlık yaşayan Sude Nur, bu sürpriz karşısında duygularını ifade etmekte zorlandı. Ancak kısa sürede mutluluğunu herkese yansıtan Nur, böylesine özel bir teklifi hiç beklemediğini, ancak son derece mutlu olduğunu belirtti.

Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

  

27 Şub 2024 - 09:42 Bolu- Spor

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