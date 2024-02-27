Boluspor-Erzurumspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumu’nda aşk golü

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında gerçekleşen ve futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Boluspor-Erzurumspor FK maçı, sıradan bir futbol karşılaşmasının ötesine geçti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda yaşananlar, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda insan hayatlarında unutulmaz anlara sahne olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tribünde aşk başkadır

Maçın başlamasına kısa bir süre kala, kırmızı-beyazlı takımın tribünlerindeki bir genç, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir anda, kız arkadaşı Sude Nur'a büyük bir sürpriz yaptı. Tribün liderlerinin de bulunduğu alanda, herkesin gözü önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan genç, aşkını tüm tribüne ilan etti.

Atatürk Stadyumu’nda unutulmaz an

Mustafa Başkal isimli genç taraftar, kız arkadaşı Sude Nur'a yönelik romantik jestiyle stadyumu adeta bir aşk sahnesine çevirdi. Şaşkınlık ve mutlulukla dolu anlar yaşayan Sude Nur, teklife 'evet' yanıtı vererek sevgilisinin mutluluğunu ikiye katladı. Başkal, bu özel anı Sude Nur'un parmağına bir yüzük takarak taçlandırdı.

İki büyük aşk: Sude ve Boluspor

Mustafa Başkal'ın bu özel günü seçmesinin nedeni, hayatındaki iki büyük aşkı; Sude ve Boluspor'u birleştirmek istemesiydi. Her iki aşkına da olan bağlılığını bu özel teklif ile gösteren Başkal, futbol ve aşkın bir arada nasıl güzel bir uyum içinde olabileceğini tüm tribüne göstermiş oldu.

Sude Nur'un mutluluğu

Evlilik teklifini alır almaz büyük bir şaşkınlık yaşayan Sude Nur, bu sürpriz karşısında duygularını ifade etmekte zorlandı. Ancak kısa sürede mutluluğunu herkese yansıtan Nur, böylesine özel bir teklifi hiç beklemediğini, ancak son derece mutlu olduğunu belirtti.