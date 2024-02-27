Batı Karadeniz'de bahar havası: 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

27 Şubat Salı Hava Durumu

Bolu: Bulutlar arasından güneş yüzünü gösteriyor; en yüksek 15°C, en düşük 3°C.

Düzce: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken, en yüksek 18°C, en düşük 7°C.

Karabük: Güneşin tam anlamıyla kendini gösterdiği bir gün; en yüksek 18°C, en düşük 5°C.

Bartın: Güneşli ve açık bir hava; en yüksek 16°C, en düşük 7°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 15°C ve en düşük 8°C.

28 Şubat Çarşamba Hava Durumu

Bolu: Güneşli bir gün bekleniyor; en yüksek 16°C, en düşük 4°C.

Düzce: Güneşli ve ılıman; en yüksek 19°C, en düşük 6°C.

Karabük: Yine güneşli bir gün; en yüksek 18°C, en düşük 5°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 16°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 15°C, en düşük 7°C.

29 Şubat Perşembe Hava Durumu

Bolu: Güneşli ve sıcak bir gün; en yüksek 17°C, en düşük 5°C.

Düzce: Güneşli, en yüksek 21°C, en düşük 8°C.

Karabük: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 5°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 18°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 17°C, en düşük 8°C.

1 Mart Cuma Hava Durumu

Bolu: Parçalı bulutlu, en yüksek 18°C, en düşük 4°C.

Düzce: Parçalı bulutlu, en yüksek 22°C, en düşük 8°C.

Karabük: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 5°C.

Bartın: Güneşli, en yüksek 21°C, en düşük 6°C.

Zonguldak: Güneşli, en yüksek 19°C, en düşük 9°C.

2 Mart Cumartesi Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.

Düzce: Bulutlu, en yüksek 14°C, en düşük 8°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 15°C, en düşük 7°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.

Zonguldak: Bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 8°C.

3 Mart Pazar Hava Durumu

Bolu: Parçalı bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 3°C.

Düzce: Bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 7°C.

Karabük: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.

Bartın: Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 5°C.

Zonguldak: Bulutlu, en yüksek 11°C, en düşük 6°C.

Batı Karadeniz bölgesinde bu hafta, güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla bahar havası hakim olacak. Özellikle Düzce, hafta boyunca en sıcak il olarak öne çıkacak. Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da güneşli günler sakinleri bekliyor.