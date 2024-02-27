Beton skandalında ikinci perde! Sinan Seymen’i koruyan gizemli el kim?

Hafta sonu patlayan skandal
Geçtiğimiz hafta sonu Bolu İnşaat Sektörünü birbirine katan beton skandalında yeni boyutlar ortaya çıkmaya başladı. Skandalın baş aktörlü Kalites Kontrol Laboratuvarı Sahibi Sinan Seymen haraç isteyip istemediğinden bahsetmediği açıklamasında iftiraya uğradığını belirtmişti. Şimdi aynı mecliste görev yaptığı müteahhit arkadaşı ve partidaşı Kamuran Avcı tarafından da haraç iddiası ile mahkemeye verildiği ortaya çıktı.
Ak Parti Genel merkezinin bilgisi var
Hafta sonu patlak veren beton skandalıyla ilgili AK Parti Genel merkezinin de bilgisi olduğu belirtildi. Birkaç yıldır artarak devam eden konularla ilgili olarak geçtiğimiz yıl AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen AKP İstanbul Milletvekili ve Bolu Koordinatörü Yahya Çelik’in ilimize gelerek yapı denetim firmaları ve müteahhitler ile toplantılar yaptığı fakat konunun çözülemediği belirtildi.
Ne Seymen’miş arkadaş
AK Parti Bolu koordinatörü, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik'in konu hakkında toplantılar yapıp notlar aldığını belirten sektör bileşenleri, hiçbir gelişme yaşanmadığını ve Sinan Seymen’in gizemli bir el tarafından adeta korunduğunu iddia ettiler. Hatta İstanbul Milletvekili Yahya Çelik’in şikayet üzerine geldiği Bolu’da yaptığı onca toplantı sonrası ve değişen hiçbir şeyin olmadığını hatta durumun artarak devam ettiğini vurguladılar.
Sinan Seymen’i koruyan gizemli el kim?
Beton skandalından mustarip olan ve Ak Partiye yakın olan birçok müteahhit yıllardır Bolu’da kangren olan bu konunun neden çözülemediğini anlayamadıklarını söylediler. Yıllardır devam eden ve Ak parti Genel Merkezinin de haberi olan bu meselenin çözülmesi bir yana artarak devam etmesi akıllara ‘Sinan Seymen’i koruyan gizemli el kim?’ sorusunu getirdi.
Vergi kaçağı ve haksız kazanç iddiası
Konunu yeni ortaya çıkmadığı yıllardır süre gelen haksız ve hukuksuz uygulamalar nedeniyle büyük maddi zararlara uğradıklarını belirten müteahhitler, “haksız ve kanunsuz olarak talep edilen 440 lira numune başı paranın elden ve faturasız olarak talep edildiği için devlet milyonlarca liralık vergisini alamıyor. Bu durumda vergi kaçağı ve haksız kazanç oluşturuyor. Konunun vergi zayii ve ahlaki yönden de incelenmesi gerekir” yorumunda birleşiyorlar.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.