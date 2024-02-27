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İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!

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İŞKUR, Toplum Yararına Programlar kapsamında Antalya, Adıyaman, Bolu, İstanbul, Manisa ve Giresun gibi illerde KPSS şartı olmadan işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar.

İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında! mask
İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!
İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!
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İş arayanlar için sevindirici haber Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından geldi. İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli illerde KPSS şartı olmaksızın işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bu fırsat, özellikle kaymakamlıklar ve okullar gibi kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere planlanıyor.

İşçi Alımı Yapılacak İller

İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!

İŞKUR'un duyurusuna göre, TYP kapsamında işçi alımı Antalya, Adıyaman, Bolu, İstanbul, Karaman, Bayburt, Bitlis, Manisa ve Giresun illerinde gerçekleştirilecek. Diğer illerde de işçi alımı ilanlarının yayımlanması bekleniyor, bu da iş arayan vatandaşlar için geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!

TYP personel alımı için başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu süreç, iş arayanlar için kolay ve erişilebilir bir yöntem sunuyor.

İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!

Bu duyuru, özellikle KPSS şartı olmadan kamu sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İŞKUR, bu programlarla hem toplum yararına projelerde istihdam sağlıyor hem de iş arayan vatandaşlara yeni iş fırsatları sunuyor.

İŞKUR'dan iş arayanlara fırsat: KPSS'siz işçi alımı ilanları yayında!

İŞKUR'un bu adımı, iş arayanlar için önemli bir kapı aralıyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde iş arayan vatandaşlar için sunulan bu fırsatlar, ekonomik anlamda da topluma katkı sağlamayı hedefliyor. İlgili illerdeki vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvurularını yaparak bu fırsattan yararlanabilirler.

# Türkiye

27 Şub 2024 - 11:00 - Güncel

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