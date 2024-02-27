MHP Adayı İlhan Durak’tan çalışan annelere müjde

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını sürdürüyor. Durak, bu kapsamda Bolu'nun önemli kurumlarını ziyaret ederek çalışan annelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek vaatlerini açıkladı.

Kurum ziyaretleri ve destek talepleri

İlhan Durak, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürlüğü ve Bolu 13. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum çalışanlarından destek istedi. Bu ziyaretlerde, Bolu'nun farklı kesimlerinden destek alarak seçim kampanyasını güçlendirmeyi amaçladı.

Çalışan anneler için müjdeli haber

Kurum ziyaretleri sırasında dikkat çeken bir müjde veren Durak, çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri kreş ve gündüz bakım evi projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Bu projeyle, iş hayatında olan annelerin çocuklarını bakacakları güvenilir bir ortamın oluşturulması hedefleniyor.

Çocuk bakımı ve iş hayatındaki anneler

İlhan Durak'ın açıkladığı bu proje, çalışan annelerin iş hayatında daha rahat ve güvende olmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü işlerine gitmek zorunda olan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir bakım evinin olması, onların iş ve aile yaşamlarını daha uyumlu hale getirebilir.

Dikkat çekti

Bu vaat, Bolu'da yaşayan ve çalışan annelerin yanı sıra geniş bir kesimin de dikkatini çekti. Çalışan annelerin destekçileri, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte iş hayatında annelere daha fazla destek verileceğine inanıyorlar. Bu da toplumsal katılımı ve destek artışını beraberinde getirebilir.

MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak'ın çalışmaları ve açıkladığı projeler, Bolu halkı tarafından olumlu karşılanıyor. Özellikle çalışan annelerin yaşadığı sorunlara yönelik bu tür çözüm odaklı projeler, Durak'a olan destekte artışa neden oluyor.