MHP Adayı İlhan Durak’tan çalışan annelere müjde

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını sürdürüyor. Durak, bu kapsamda Bolu'nun önemli kurumlarını ziyaret ederek çalışan annelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek vaatlerini açıkladı.
Kurum ziyaretleri ve destek talepleri
İlhan Durak, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürlüğü ve Bolu 13. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum çalışanlarından destek istedi. Bu ziyaretlerde, Bolu'nun farklı kesimlerinden destek alarak seçim kampanyasını güçlendirmeyi amaçladı.
Çalışan anneler için müjdeli haber
Kurum ziyaretleri sırasında dikkat çeken bir müjde veren Durak, çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri kreş ve gündüz bakım evi projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Bu projeyle, iş hayatında olan annelerin çocuklarını bakacakları güvenilir bir ortamın oluşturulması hedefleniyor.
Çocuk bakımı ve iş hayatındaki anneler
İlhan Durak'ın açıkladığı bu proje, çalışan annelerin iş hayatında daha rahat ve güvende olmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü işlerine gitmek zorunda olan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir bakım evinin olması, onların iş ve aile yaşamlarını daha uyumlu hale getirebilir.
Dikkat çekti
Bu vaat, Bolu'da yaşayan ve çalışan annelerin yanı sıra geniş bir kesimin de dikkatini çekti. Çalışan annelerin destekçileri, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte iş hayatında annelere daha fazla destek verileceğine inanıyorlar. Bu da toplumsal katılımı ve destek artışını beraberinde getirebilir.
MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak'ın çalışmaları ve açıkladığı projeler, Bolu halkı tarafından olumlu karşılanıyor. Özellikle çalışan annelerin yaşadığı sorunlara yönelik bu tür çözüm odaklı projeler, Durak'a olan destekte artışa neden oluyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.