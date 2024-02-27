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Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı

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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın el konulan telefonuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı.

Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı mask
Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı
Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı
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Raporda, Erzan'ın " Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023'', “İntihar çeşitleri”, ‘'Hangi ilaç öldürür'' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Erzan'ın mesajlaşmalarından birinde, ‘'Çok ağır ve adice bir şey oldu, kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim. İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti, hayatlarını bitirdim. Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem" dediği kaydedildi.

21 Kişiyi 30 milyon dolar dolandırdılar

Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın el konulan telefonuna ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı.

‘Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler araması

Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı

Seçil Erzan'dan ele geçirilen telefonda yer alan 117 bin 334 mesaj, fotoğraflar, videolar, notlar, ses kayıtlarının incelendiği 200 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan'ın internet üzerinden yaptığı aramalar da yer aldı. Erzan'ın 15 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasında "Hangi ilaç öldürür", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür", "Nasıl intihar edilir", "Kendini asma", “Bad cat fare zehri insana zarar verir mi”, “Bilekleri kesmek” gibi aramalar yaptığı kaydedildi.

Silinen fotoğraflar geri getirildi

Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı

Hazırlanan raporda, telefon içerisinde yer alan dava ile alakalı olabileceği değerlendirilen bazı fotoğrafların silindiği, ayrıca silinen fotoğrafların ise geri getirildiği aktarıldı. Fotoğraflar incelemesinde, ajanda üzerinde “Atilla”, “Ali”, “Nur”, “Nazlı”, “Hoca”, “F. T.”, “Umut”, “Tanın”, “Merve”, “Hüseyin”, “Moci”, “Nuray”, “Enişte”, “Teyze”, “Deras”, “Süleyman”, “Erkan” gibi ibareler ve bu ibarelerin yanında da alınan-verilen paraların, bazen tarih ve notların yazdığı ifade edildi. Ayrıca Arda Turan, Ayhan Akman, Nazlı Can, Merve Özer Yılmaz ile yapılan mesajlaşmaların ekran görüntülerinin de telefonda yer aldığı aktarıldı.

"İyi kötü herkes bir şeyler kazandı, olanlar benim hayatıma oldu"

Fatih Terim fonu dolandırıcılığı olayının baş aktörü Seçil Erzan mahkemede ağladı

Raporda Seçil Erzan'ın ‘Nuri Bey' diye kaydettiği kişiyle mesajlaşmalarına şu şekilde yer verildi:

"Seçil Erzan: Nuri anneme hiç kıyamıyorum ben, canım yavrum diye melek gibi gözümün içine bakıyor. Bozcaada'ya 300 bin dolar borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al, o pisliklere kalmasın anneme orda bakarsınız.

Nuri Bey: Kim o pislikler?

Seçil Erzan: Merve ile Tanın. Annemin vekâletini de elimden aldı, bana o vekâleti kötü bir şey için değil annemin normal işleri için almıştım. Annem elimi bırakmıyor hiç yavrum gel sarıl bana diyor gözümün içine bakıyor dayanamıyorum. Azıcık öpeyim diyor, konuşmaya çalışıyor. Kokluyor beni, dayanamıyorum ben, ben kötü bir şey yapmadım Nuri. İyi kötü herkes bir şeyler kazandı. Olanlar benim hayatıma oldu, ne bir yuvam oldu ne de bir ailem kaldı. Merve herkese ‘babası yaşadığı ilişkinin rezilliklerden kaçtı adaya, annesi ilişkisi yüzünden beyin kanaması geçirdi' diyormuş. Şunların eline annemi sakın bırakma.

Nuri Bey: Her şeyi yüzüne, gözüne bulaştırdın, tek sorumlu sensin. Durduramadık seni.

Seçil Erzan: Bir damla canım kaldı savaşıyorum, didiniyorum ama beni bu bitiriyor, beni takip ettiriyor, her şeyimi kaydediyor, telefonlarımı, kocası ayrı o ayrı.

Nuri Bey: Seçil her şey düzelir yanlış bir şey yapma. Yapılan ne varsa cezasını çekersin, anneni düşün. Biraz üzüleceksin ama düzelmeyen bir şey yok hayatta, bu da geçecek inşallah, bırakma kendini.

Seçil Erzan: Çarem yok Nuri, herkes beni bir kaşık suda boğar. Çok ağır ve adice bir şey oldu, kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim. İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti, hayatlarını bitirdim. Kendimden nefret ediyorum, ölmek tek çarem."

Öte yandan davanın sonraki duruşması 8 Mart'ta İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

# Türkiye, VAR

27 Şub 2024 - 15:00 - Güncel

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