Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

Geçtiğimiz hafta sona eren Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de heyecan doruktaydı. Ligdeki çekişmeli mücadeleler, futbolseverleri ekran başına kilitledi. A ve B gruplarında zirveyi zorlayan takımların ardından, play-off'a kalan son takım da belli oldu. Baraj maçında, A grubunun dördüncüsü Taşkestispor ile B grubunun üçüncüsü Özel İdare Köroğluspor kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadelenin galibi

Kritik öneme sahip bu karşılaşmada, Özel İdare Köroğluspor ve Taşkestispor, play-off biletini kapma mücadelesi verdi. Özel İdare Köroğluspor, Ünal, Ömer, Yiğitcan, Eren Taner, Eray Yaman, Suat, Tolga, Emirhan, Eren, Semih Çetin ve İsmail'den oluşan ilk 11'i sahaya sürerken; Taşkestispor, Yasin, Mertcan, Yusuf, Gürol, Eyüp, İshak, Samet, Burak, Umut, Caner ve Emin ile karşılık verdi.

Özel İdare maça hızlı başladı

Maçın ilk dakikalarından itibaren kıyasıya bir rekabet yaşandı. Özel İdare Köroğluspor, 15. dakikada Eren Akyol'un ayağından bulduğu golle öne geçse de, Taşkestispor pes etmedi. 30. dakikada Gürol'un golüyle eşitliği sağlayan Taşkestispor, ardından Caner ve Samet'in golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Taşkestispor'dan gol yağmuru

İkinci yarıda Özel İdare Köroğluspor'un baskısına rağmen Taşkestispor, defansını sağlam tutmayı başardı. 80. dakikada farkı 3'e çıkaran gol, Taşkestispor'un üstünlüğünü perçinledi. Maçın sonlarına doğru 90. dakikada Efekan'ın attığı golle skor 5-1'e taşındı. Bu farklı galibiyetle Taşkestispor, adını play-off'a yazdıran son takım oldu.

Play-Off yolculuğu

Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de grup aşamalarının ardından play-off'a kalan takımlar belli oldu. Taşkestispor, bu zorlu mücadele sonucunda play-off biletini kaparak, önemli bir başarıya imza attı. Futbolseverler, takımların bu heyecan dolu yolculuğunu yakından takip ediyor.