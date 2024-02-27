- Spor

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de Taşkestispor, play-off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u 5-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Heyecan dolu maçın detayları burada!

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti mask
Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti
Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz hafta sona eren Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de heyecan doruktaydı. Ligdeki çekişmeli mücadeleler, futbolseverleri ekran başına kilitledi. A ve B gruplarında zirveyi zorlayan takımların ardından, play-off'a kalan son takım da belli oldu. Baraj maçında, A grubunun dördüncüsü Taşkestispor ile B grubunun üçüncüsü Özel İdare Köroğluspor kozlarını paylaştı.

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

Zorlu mücadelenin galibi

Kritik öneme sahip bu karşılaşmada, Özel İdare Köroğluspor ve Taşkestispor, play-off biletini kapma mücadelesi verdi. Özel İdare Köroğluspor, Ünal, Ömer, Yiğitcan, Eren Taner, Eray Yaman, Suat, Tolga, Emirhan, Eren, Semih Çetin ve İsmail'den oluşan ilk 11'i sahaya sürerken; Taşkestispor, Yasin, Mertcan, Yusuf, Gürol, Eyüp, İshak, Samet, Burak, Umut, Caner ve Emin ile karşılık verdi.

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

Özel İdare maça hızlı başladı

Maçın ilk dakikalarından itibaren kıyasıya bir rekabet yaşandı. Özel İdare Köroğluspor, 15. dakikada Eren Akyol'un ayağından bulduğu golle öne geçse de, Taşkestispor pes etmedi. 30. dakikada Gürol'un golüyle eşitliği sağlayan Taşkestispor, ardından Caner ve Samet'in golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

Taşkestispor'dan gol yağmuru

İkinci yarıda Özel İdare Köroğluspor'un baskısına rağmen Taşkestispor, defansını sağlam tutmayı başardı. 80. dakikada farkı 3'e çıkaran gol, Taşkestispor'un üstünlüğünü perçinledi. Maçın sonlarına doğru 90. dakikada Efekan'ın attığı golle skor 5-1'e taşındı. Bu farklı galibiyetle Taşkestispor, adını play-off'a yazdıran son takım oldu.

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

Play-Off yolculuğu

Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de grup aşamalarının ardından play-off'a kalan takımlar belli oldu. Taşkestispor, bu zorlu mücadele sonucunda play-off biletini kaparak, önemli bir başarıya imza attı. Futbolseverler, takımların bu heyecan dolu yolculuğunu yakından takip ediyor.

Bolu Amatör Lig’de Taşkestispor, Play-Off yolunda Özel İdare Köroğluspor'u farklı geçti

 

27 Şub 2024 - 10:33 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL