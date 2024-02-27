27 Şub 2024 - 12:30- Siyaset G:

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık"

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CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, yerel seçim öncesi saha çalışmalarını hızlandırıyor. Saha çalışmalarında ikinci tura başlayan Uç, Bolu'nun her köşesine ulaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor ve gelecek için projelerini anlatıyor.

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık" mask
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık"
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık"
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CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, saha çalışmalarında ikinci turu başlattı

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu'da devam eden yerel seçim saha çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu'nun dört bir yanını gezen Uç, ikinci tur saha çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık

CHP Bolu İl ve Merkez İlçe Örgütü tarafından koordine edilen saha çalışmaları, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün belirlenen programlar çerçevesinde mahalleleri ziyaret eden partililer ve gönüllüler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın selamlarını ileterek destek talebinde bulunuyorlar.

Başkan Uç'tan açıklama

Saha çalışmalarının ikinci turuna geçildiğini belirten CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, özverili bir şekilde Bolu'nun her köşesini gezdiklerini vurguladı. Her gün belirlenen programlar kapsamında mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla buluşan ekiplerin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın selamlarını ilettiğini ifade etti.

Vatandaşların sesine kulak veriliyor

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık

Başkan Uç, saha çalışmaları sırasında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinlediklerini ve not aldıklarını belirtti. Vatandaşların desteğini istemeden önce onların sorunlarını anlamaya ve çözüm önerileri sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Bolu'da yaşayan her vatandaşın kendileri için değerli olduğunu ve şehrin huzur ve refah içinde olması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Emek verenlere teşekkür

Uç, saha çalışmalarına katkı sunan partililere, belediye meclis üyesi adaylarına, il genel meclisi üyesi adaylarına ve gönüllülere teşekkür etti. Onların emeklerinin, çalışmalarının ve katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı. 31 Mart akşamı, Bolu'nun yenilik ve yükseliş döneminin fitilini ateşleyerek Tanju Özcan'ı yeniden seçeceklerini ve şehrin geleceğine ışık tutacaklarını belirtti.

Geleceğe ışık tutacak projeler

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, “Bolu'nun Geleceği İçin Yola Çıktık

Başkan Uç, Bolu'nun geleceği için çıktıkları bu yolda, vatandaşların destek ve katkılarıyla önemli projeler hayata geçireceklerini belirtti. Bolu'nun gelişimine ve refahına katkı sağlayacak adımların atılacağına dair vatandaşlara güvence verdi.

# belediye, açıklama

27 Şub 2024 - 12:30 - Siyaset

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