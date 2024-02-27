Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı büyükşehirlerde ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 TL’yi geçmeyeceğini söyledi. Bolu’da ramazan pidesi kaç lira olacak? Haberimizde…
Basına açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı Ankara’da 250 gr ramazan pidesinin 15 TL fiyatla satıldığını söyledi. Balcı ramazan pidesinin İstanbul’da 250 gr 15 TL, 330 gr pidenin 20 TL’den satılacağını belirtti. İzmir’de ramazan pidesinin 300 gr ‘nın 18 TL den satılacağını söyleyen Balcı pidenin kilogram fiyatının 60 TL’yi geçmeyeceğini belirtti.
Bolu’da da fiyatlar hakkında bilgi almak istediğimiz Bolu Lokantacılar Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak henüz fırıncıların odaya teklif vermediğini ifade ederek Bolu’da 2024 ramazan Ayı’nda pidenin rekabet nedeniyle ucuz satılacağını umduklarını kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.