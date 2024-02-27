27 Şub 2024 - 17:00 - Güncel

Bolu’da Ramazan pidesi kaç lira olacak?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı, 2024 Bolu’da Ramazan pidesi ne kadar? Bolu’da Ramazan pidesi kaç liradan satılacak? Bolu Lokantacılar Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak Bolu’da ramazan pidesi hakkında ne dedi? Haberimizde…