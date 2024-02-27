Bolu’da MHP’nin İl Genel Meclisi adayları vatandaşlarla buluştu

Bolu’da MHP’nin İl Genel Meclisi adayları sahada aktif

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bolu İl Genel Meclisi adayları, seçim çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptılar. Fikret Özen, İsmail Yamantürk, Sabahattin Altunel ve Ayhan Buğra Karadaş, Bolu'daki Pazar yerinde vatandaşlarla buluşarak destek istediler.

Sıcak karşılama ve destek sözleri

Adaylar, sabahın erken saatlerinde Pazar yerinde tezgahları tek tek ziyaret ederek esnafla samimi bir şekilde sohbet ettiler. Bolu'nun çeşitli köylerinden gelen esnafla bir araya gelen adaylar, onların talep ve isteklerini dinledi. Uzun yıllardır köylülerle iç içe olan MHP'nin İl Genel Meclisi adayları, vatandaşlardan gelen destek sözleriyle motive oldular.

Köklü deneyim ve ilgi çekici projeler

Bolu'da köklü bir deneyime sahip olan MHP adayları, vatandaşların taleplerini titizlikle dinleyerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bolu'nun her kesiminden destek alarak sahada aktif bir şekilde çalışan adaylar, ilgi çekici projelerle Bolu'nun kalkınması ve gelişmesi için çaba gösteriyorlar.

Halkın taleplerine kulak verme

Pazar yerinde gerçekleştirilen buluşmalar, MHP adaylarının halkla doğrudan iletişim kurarak onların sorunlarını anlama ve çözüm önerileri sunma fırsatı yakaladığı önemli bir platform oldu. Adaylar, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak seçim vaatlerini şekillendiriyorlar.

Seçim hareketliliği

Bolu'da MHP'nin İl Genel Meclisi adaylarının sahada aktif olarak vatandaşlarla buluşması, seçim hareketliliğini arttırırken toplumsal katılımı da sağlıyor. Adaylar, halkın nabzını tutarak seçim sürecindeki önemli dinamiklerden biri haline geliyorlar.

Bolu’da MHP’nin İl Genel Meclisi adaylarına destek

MHP'nin İl Genel Meclisi adaylarının Pazar yerinde gerçekleştirdiği buluşmalar, Bolu halkının desteğini kazanma adına önemli bir adım olarak görülüyor. Sahada yapılan etkili çalışmalarla, MHP adaylarına olan ilgi ve destek artıyor.