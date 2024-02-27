27 Şub 2024 - 15:30- Güncel G:

Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu'nun Pirahmetler köyünde altın arama çalışmaları için yapılan ruhsat başvurusunu doğruladı. Bir şirketin altın araması yapmak için başvuru yapıp ruhsat aldığı öğrenilirken, arama faaliyetinin henüz başlamadığı belirtildi.

Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı mask
Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı
Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu, potansiyel bir altın madeni arama bölgesi olarak gündeme geldi. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken Pirahmetler köyündeki altın arama iddialarına açıklık getirdi.

Arama çalışmaları daha başlamadı

Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nde düzenlenen bir kahvaltı programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşkunyürek, bölgede bir arama ruhsatı başvurusunun yapıldığını ancak üretimle ilgili herhangi bir başvurunun olmadığını belirtti. Milletvekili açıklamasında arama çalışmalarının henüz başlamadığından bahsetmedi.

Altın Arama Süreci Nasıl İşliyor?

Coşkunyürek, maden araştırmalarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi vererek, "Maden araştırmalarında ilk adım olarak arama ruhsatı alınır. Arama yapacak kişi ya da kurum, belirlenen bölgede tespit ve çalışma yapacağını beyan ederek ruhsat talebinde bulunur. Arama ruhsatı almak nispeten kolay bir süreçtir. Ruhsat alındıktan sonra, belirlenen yerlerde sondajlar yapılır. Eğer aranan maden bulunursa ve miktarı yatırım için yeterli görülürse, işletme ruhsatı almak üzere üretim planlarına geçilir," dedi.

Pirahmetler Köyünde Durum Ne?

Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı

Pirahmetler Köyü çevresinde altın arama çalışmaları yapılacağına dair iddiaları doğrulayan Coşkunyürek, şu anda sadece arama ruhsatı başvurusunun olduğunu, üretimle ilgili herhangi bir başvurunun bulunmadığını vurguladı. Coşkunyürek, "Vatandaşlarımız arayabilir. Devletin imkanları her yere sondaj yapmaya yetmez. Bu nedenle, vatandaşlarımızın da bu tür araştırmalara katılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bolu ve Madencilik Potansiyeli

Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı

Bolu, doğal güzelliklerinin yanı sıra madencilik potansiyeli ile de dikkat çekiyor. Pirahmetler köyünde planlanan altın arama çalışmaları, bölgenin ekonomik geleceği açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ancak, bu tür çalışmaların çevresel etkileri ve sosyal yaşama etkileri de dikkatle takip edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Bolu'nun Pirahmetler köyünde altın arama çalışmaları için yapılan ruhsat başvurusu, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Ancak, bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası bir üretim aşamasına geçilip geçilmeyeceği, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaların sonuçlarına bağlı olacak.

# AK Parti

27 Şub 2024 - 15:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Vatandaş - müjdeyi veren Bolu Milletvekili mi? kendisini daha yeni görüyorum. demek ki arada bir konuşabiliyormuş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 17:17
05

Bolulueskikamyoncu - ilsallah.ilic gibiolmayız. ziraparaicin hersey yaparızi yandaşlar kapmmıstıri

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 16:54
04

Mert ali - Ne de güzel olur tam bolunun su dağıtım merkezinin üstünde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 16:44
03

Si̇yanurlu Altin - İNSALLAH BULUNMAZ DİYE DUA ETMEKTEN BAŞKA CAREMIZ YOK

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 16:23
02

Aladağ - Bir altın madenimiz eksikti Boluda. Acaba siyanür kullanılacak mi. Sesi soluğu çıkmayan milletvekilini de bu vesile ile görmüş olduk. Başka bir şey için açıklama yapmıyor ama söz konusu altın olunca ortaya çıkıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 15:56
01

Mehmet - Altın bulunursa çıkarmak için yabancı bir firmaya peşkeş çekerler burayı da erzincan!a çevirirler.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 15:43
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALTIN EMLAK'TAN TURİZM BÖLGESİNDE MÜSTAKİL EV FIRSATI

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ ​MUDURNU TAŞKESTİ İLÇESİNDE BOLU MERKEZ 1 SAAT ABANT TABİAT PARKI 40 DK MESAFEDE  SAROT TERMAL PARK'A 10 DK ...

05301564817 ÖZGE VARLIK

KİRALIK 3+1 DAİRE ALTIN EMLAK'TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ CADDE ÜZERİNDE 3+1 EBEVEYN BANYOLU2 ADET BALKONLU(YAKIN ZAMANDA BİRİ KAPANACAKTIR)SIFIR DAİRE KİRALIKTIRİŞLETME A...

05301564817 ÖZGE VARLIK

DAĞKENT TOKİ 2+1 KİRALIK DAİRE ALTIN EMLAK&#039;TAN

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ BOLU MERKEZE BAĞLI DAĞKENT MEVKİİNDE A.İ.B.Ü TIP FAKÜLTESİNE YAKIN KONUMDA BULUNAN DAĞKENT TOKİ 2. ETAP'TA GÜNEY-...

0(530) 156 48 17 ÖZGE VARLİK

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA YOLÇATI KÖYÜNDE SATILIK VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 5 DK. ABANT KAVŞAĞINA 2 DK. UZAKLIKTA MERKEZE BAĞLI YOLÇATI KÖYÜ İ...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

BOLU PİRAHMETLER KÖYÜ&#039;NDE SATILIK 6.737M² ARAZİ

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU MERKEZE BAĞLI PİRAHMETLER KÖYÜNDE KÖY MERKEZİNE 1.2 KM MESAFEDE BULUNAN ARAZAMİZ 6...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN YOLÇATI KÖYÜNDE VİLLA YAPIMINA UYGUN 612 M² ARSA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN BOLU&#039;NUN VE ÇEVRE İLLERİN EN GÖZDE TURİZM MERKEZİ OLAN ABANT TABİAT PARKINA 18 KM...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

ABANT&#039;A YAKIN KONUMDA SİTE İÇİNDE SATILIK 2+1 VİLLA

ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ&#039;NDEN ​ BOLU MERKEZE SADECE 10 DK. UZAKLIKTA TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN ABANT YOLU ÜZERİND...

0(374) 222 34 14 ALTIN EMLAK BOLU MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL