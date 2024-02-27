Bolu Pirahmetler Köyünde Altın Arama Ruhsatı verildiği ortaya çıktı

Bolu, potansiyel bir altın madeni arama bölgesi olarak gündeme geldi. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken Pirahmetler köyündeki altın arama iddialarına açıklık getirdi.
Arama çalışmaları daha başlamadı
Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nde düzenlenen bir kahvaltı programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşkunyürek, bölgede bir arama ruhsatı başvurusunun yapıldığını ancak üretimle ilgili herhangi bir başvurunun olmadığını belirtti. Milletvekili açıklamasında arama çalışmalarının henüz başlamadığından bahsetmedi.
Altın Arama Süreci Nasıl İşliyor?
Coşkunyürek, maden araştırmalarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi vererek, "Maden araştırmalarında ilk adım olarak arama ruhsatı alınır. Arama yapacak kişi ya da kurum, belirlenen bölgede tespit ve çalışma yapacağını beyan ederek ruhsat talebinde bulunur. Arama ruhsatı almak nispeten kolay bir süreçtir. Ruhsat alındıktan sonra, belirlenen yerlerde sondajlar yapılır. Eğer aranan maden bulunursa ve miktarı yatırım için yeterli görülürse, işletme ruhsatı almak üzere üretim planlarına geçilir," dedi.
Pirahmetler Köyünde Durum Ne?
Pirahmetler Köyü çevresinde altın arama çalışmaları yapılacağına dair iddiaları doğrulayan Coşkunyürek, şu anda sadece arama ruhsatı başvurusunun olduğunu, üretimle ilgili herhangi bir başvurunun bulunmadığını vurguladı. Coşkunyürek, "Vatandaşlarımız arayabilir. Devletin imkanları her yere sondaj yapmaya yetmez. Bu nedenle, vatandaşlarımızın da bu tür araştırmalara katılması önemlidir" ifadelerini kullandı.
Bolu ve Madencilik Potansiyeli
Bolu, doğal güzelliklerinin yanı sıra madencilik potansiyeli ile de dikkat çekiyor. Pirahmetler köyünde planlanan altın arama çalışmaları, bölgenin ekonomik geleceği açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Ancak, bu tür çalışmaların çevresel etkileri ve sosyal yaşama etkileri de dikkatle takip edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.
Bolu'nun Pirahmetler köyünde altın arama çalışmaları için yapılan ruhsat başvurusu, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Ancak, bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası bir üretim aşamasına geçilip geçilmeyeceği, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaların sonuçlarına bağlı olacak.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Vatandaş - müjdeyi veren Bolu Milletvekili mi? kendisini daha yeni görüyorum. demek ki arada bir konuşabiliyormuş.
Bolulueskikamyoncu - ilsallah.ilic gibiolmayız. ziraparaicin hersey yaparızi yandaşlar kapmmıstıri
Mert ali - Ne de güzel olur tam bolunun su dağıtım merkezinin üstünde
Si̇yanurlu Altin - İNSALLAH BULUNMAZ DİYE DUA ETMEKTEN BAŞKA CAREMIZ YOK
Aladağ - Bir altın madenimiz eksikti Boluda. Acaba siyanür kullanılacak mi. Sesi soluğu çıkmayan milletvekilini de bu vesile ile görmüş olduk. Başka bir şey için açıklama yapmıyor ama söz konusu altın olunca ortaya çıkıyor
Mehmet - Altın bulunursa çıkarmak için yabancı bir firmaya peşkeş çekerler burayı da erzincan!a çevirirler.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.