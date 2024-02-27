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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi. Tekin, bakanlık olarak attıkları her adımın en ince detayına kadar planlandığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi mask
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi
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Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada göreve başladığı tarihten bu yana hayata geçirilen eğitim politikalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için istişarelerde bulunmak amacıyla yeniden bir araya geldiklerini ifade ederek yürütülen çalışmalarla ilgili sahada karşılaşılan bir aksaklık varsa el birliğiyle gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Ulaşmak isteyip de ulaşmayan kimse kalmasın istiyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi

Her fırsatta eğitimin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Tekin, "Hayata geçirdiğimiz her projeyi, attığımız her adımın daha iyi anlaşılır ve uygulanabilir olması için bütün paydaşlarımızla paylaşmamız gerekmektedir. Bunun için de öncellikle bunu kendi yaşantımızla da göstermek zorundayız. Nasıl ki bana ulaşmak isteyen herhangi bir yönetici, öğretmen, öğrenci veya velimizle gerek yüz yüze gerekse farklı iletişim kanallarıyla görüşme imkanı sağlayabiliyorsak sizlerden de aynı hassasiyeti göstermenizi ve size ulaşmak isteyen herkesle iletişiminizi açık tutmanızı istiyorum. İsteyen herkesin il müdürümüze ulaşması gerekiyor, ulaşmak isteyip de ulaşmayan kimse kalmasın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genel bir çerçeve çiziyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi

Yapılan mevzuat değişiklileriyle ilgili hatırlatmalarda bulunan Bakan Tekin, "Biz, merkezden aldığımız kararlarla genel bir çerçeve çiziyoruz. Bakanlık politikaları doğrultusunda, inşa etmeye çalıştığımız felsefeye uygun olarak il düzeyinde projeler geliştirebilirsiniz. Böylece alınacak tedbirlerle birlikte çeşitli projelerle eğitim politikalarımızı hayata geçirmiş oluruz" dedi.

Bakan Tekin, çocukların okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla vakit geçirmeleri ve bu sayede hem obeziteyle mücadele hem de dijital bağımlılıktan uzaklaşarak arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak öğrencilerin geleneksel oyunları daha sağlıklı oynayabilmeleri için okul bahçelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Çeşitli etkinlikler organize edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi

Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta af yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerle birlikte Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin de dahil edildiğini kaydeden Tekin, YKS için oluşturulacak soru havuzunun Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu ve kazanımları kapsayacağı bilgisinin illerdeki eğitim paydaşlarıyla paylaşılmasını isteyerek öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

# eğitim

27 Şub 2024 - 19:00 - Eğitim

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