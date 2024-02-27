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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM'de yaptığı konuşmada, Bolu ve Düzce'nin planlanan yeni süper hızlı tren güzergahında yer almamasına dikkat çekti ve bu şehirlerin projeye dahil edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulundu

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı mask
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı
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Bolu ve Düzce Yüksek Hızlı Tren projesinde dışarıda kaldı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı

Türkiye'nin ulaşım altyapısını modernize etme çabaları kapsamında, yeni süper hızlı tren projeleri gündemdeki yerini koruyor. Ancak, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamalara göre, Bolu ve Düzce, planlanan yeni süper hızlı tren güzergahında yer almıyor. Ateş, bu durumun her iki şehir için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Milletvekili Ateş'ten Ulaştırma Bakanlığı'na çağrı

Milletvekili Ateş, TBMM'de yaptığı konuşmada, Bolu ve Düzce'nin süper hızlı tren projesinde dikkate alınmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na seslenen Ateş, "Bolu ve Düzce bu kez de hızlı treni kaçırmasın. Görmezden gelmeyin, hızlı tren projesine bu iki kentin merkezlerini bir an önce dahil edin." ifadelerini kullandı.

Planlanan güzergah ve ihale süreci

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı

2024 yılının ikinci yarısında ihaleye çıkması planlanan süper hızlı tren projesi, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu ve Göynük veya Akyazı üzerinden İstanbul'a bir bağlantı sağlayacak. Ancak, bu planlanan güzergah, Bolu ve Düzce'yi kapsamıyor. Ateş, projenin bu haliyle ilerlemesinin, her iki şehrin de önemli bir fırsatı kaçırmasına neden olacağını belirtti.

Bolu ve Düzce için Yüksek Hızlı Trenin önemi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı

Bolu ve Düzce, stratejik konumları ve ekonomik potansiyelleri ile yüksek hızlı tren hattının geçiş noktaları olabilecek önemli şehirler. Bu şehirlerin projeye dahil edilmesi, hem bölgesel kalkınmayı hızlandıracak hem de İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere olan ulaşımı kolaylaştıracak.

“Bolu ve Düzce hızlı treni kaçırmasın”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı

Milletvekili Ateş'in çağrısının ardından, Ankara-Gerede-Bolu-Düzce hattı için gelecekte yeni bir YHT hattı düşünülmesi umutları arttı. Bu potansiyel yeni hattın, bölgeye ekonomik ve sosyal açıdan önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bolu ve Düzce'nin sesini duyurma mücadelesi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'ten kritik çağrı

Bolu ve Düzce'nin süper hızlı tren projesinde yer alması için Milletvekili Türker Ateş'in yaptığı çağrı, bu şehirlerin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak görülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu çağrıya nasıl yanıt vereceği ve Bolu ile Düzce'nin bu hayati projede yer alıp almayacağı, önümüzdeki dönemde merakla beklenen konular arasında.

# Türkiye, CHP

27 Şub 2024 - 20:00 - Güncel

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