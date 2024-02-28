Yapı market YILTAŞ, birde vakıf kurdu

Bolu'da Yıltaş Vakfı'nın kuruluşu
Bolu, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma alanında önemli bir gelişmeye ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yıltaş Vakfı resmen kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile kamuoyuna duyurulan vakfın, toplumun farklı kesimlerine yönelik projelerle adil gelir dağılımına ve yoksullukla mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor.
Vakfın misyonu ve hedefleri
Yıltaş Vakfı, adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak ve yoksullukla mücadele etmek amacıyla yola çıktı. Vakfın kuruluş amacı, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda, vakıf çeşitli sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.
Yıltaş Vakfı'nın mal varlığı ve yönetim kurulu
Yıltaş Vakfı'nın başlangıç mal varlığı 500 bin lira olarak belirlendi. Bu kaynak, vakfın projelerini hayata geçirmek ve sosyal hedeflerine ulaşmak için kullanılacak. Vakfın yönetim kurulunda ise Emre Yıldırım, Hülya Yıldırım ve Burhan Yıldırım gibi isimler yer alıyor. Bu ekip, vakfın misyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek.
Yıltaş Vakfı'nın toplumsal katkıları
Yıltaş Vakfı, Bolu ve çevresinde yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımı konularında önemli adımlar atmayı hedefliyor. Vakfın, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında gerçekleştireceği projelerle toplumsal fayda sağlaması ve bölgedeki yaşam kalitesini artırması bekleniyor. Ayrıca, vakıf kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda da faaliyet gösterecek.
Yıltaş Vakfı'nın gelecek vizyonu
Yıltaş Vakfı'nın uzun vadeli hedefleri arasında, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın artırılması yer alıyor. Vakıf, Bolu başta olmak üzere, faaliyetlerini geniş bir coğrafyaya yayarak, daha fazla bireye ve topluluğa ulaşmayı amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda, Yıltaş Vakfı, yerel ve ulusal düzeyde iş birlikleri ve partnerlikler kurarak, etki alanını genişletmeyi hedefliyor.
Yıltaş Vakfı'nın kuruluşu, Bolu'da sosyal adalet ve toplumsal dayanışma adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Vakfın, yoksullukla mücadele ve adil gelir dağılımına katkı sağlama misyonu, bölgede sosyal dönüşümün ve gelişimin önünü açacak nitelikte.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.