Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2024 hedefleri masaya yatırıldı

Orman yönetiminde yeni bir sayfa: 2023 ve 2024 planları değerlendirildi

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, geçmiş yılın başarılarını değerlendirip, yeni yılın planlarını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantı, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün liderliğinde, yönetim ekibinin tam kadro katılımıyla gerçekleşti. Bu önemli buluşma, orman yönetimindeki stratejik adımların belirlenmesi açısından büyük önem taşıdı.

Katılımcılar ve gündem

Toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Şefleri dahil olmak üzere orman yönetiminin çeşitli kademelerinden yetkililer katıldı. Gündem, 2023 yılında gerçekleştirilen projelerin ve çalışmaların incelenmesi, 2024 yılı için planlanan hedeflerin ve projelerin tartışılması üzerine kuruldu.

2023 yılının başarıları

2023 yılı, özellikle orman yangınlarıyla mücadelede kaydedilen başarılarla ön plana çıktı. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yangınlarla mücadelede gösterilen üstün çabalar için İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Bu başarılar, topluluğun ve doğanın korunması adına önemli bir adım olarak kabul edildi.

2024 yılına yönelik hedefler

2024 yılı için belirlenen hedefler, sürdürülebilir orman yönetimi ve koruma çalışmalarının yanı sıra, orman kaynaklarının etkin kullanımına odaklanıyor. Bölge Müdürü, yeni yıl programlarının başarıyla uygulanması için maksimum çaba sarf edilmesinin önemini vurguladı.

Karşılıklı diyalog ve iyi niyet

Toplantı, karşılıklı diyalog ve iyi niyet temennileriyle sona erdi. Katılımcılar, ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak hedefler etrafında birleşti. Bu birliktelik, gelecek yıl için umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi.