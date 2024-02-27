Demirkol’dan gövde gösterisi: Babaları yanına aldı

Bolu'da AK Parti'nin yeni dönemi başlıyor

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bolu'da, Sağlık Mahallesi'nde gerçekleştirdiği merkez seçim ofisi açılışıyla seçim kampanyasına hızlı bir başlangıç yaptı. Bu önemli etkinlik, partinin geçmişten günümüze tüm kadrolarını Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol etrafında birleştirdi.

AK Parti'nin Bolu'da birlik mesajı

Açılışa, AK Parti'nin Bolu'daki önemli isimleri katıldı. İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, kurucu il başkanları, eski belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda partili, bu önemli günde bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, partinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun en büyük göstergesi oldu.

Demirkol'un zafer inancı

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, etkinlikte yaptığı konuşmada, açılışın coşkusunun, 31 Mart sonrası için zaferin habercisi olduğunu belirtti. Demirkol, "Bolu her şey için hazır. Bolu'ya hizmet ve eser siyasetini getireceğiz" diyerek, seçim sonrası için iddialı hedeflerini ortaya koydu.

Türkiye yüzyılı vurgusu

AK Parti'nin Bolu'daki seçim kampanyası, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda şekilleniyor. Demirkol ve partinin diğer önemli isimleri, azim ve kararlılıkla çalışacaklarını, gerçek belediyecilik hizmetleriyle Bolu'yu buluşturacaklarını vurguladı. Bu hedef, partinin Bolu için vaat ettiği yenilik ve gelişimlerin altını çiziyor.

AK Parti'nin kararlılığı ve hedefleri

AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in konuşması, partinin Bolu ve Türkiye genelindeki kararlılığını ortaya koydu. Güner, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirler, sadece milletimizin refahı için çalışacak kadrolar, algı değil gerçek belediyecilik hizmetleri için hazırız, kararlıyız" ifadeleriyle, AK Parti'nin Bolu için büyük planlarının olduğunu belirtti.

Bu etkinlik, AK Parti'nin Bolu'da yeni bir döneme güçlü bir başlangıç yaptığının ve seçimlere büyük bir birlik içinde girdiğinin kanıtı oldu. Partinin geçmişten günümüze tüm kadrolarının, Muhammed Emin Demirkol liderliğinde kenetlenmesi, Bolu için vaat edilen hizmet ve gelişimlerin önünü açıyor.