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Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi

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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bebeklerin sağlıklı büyümesi için 77 sağlık çalışanına "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" eğitimi verdi. Eğitim, doğum sonrası emzirmenin önemine ve 2 yaşına kadar devamının faydalarına odaklandı.

Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi mask
Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi
Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi
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Bolu'da anne sütünün önemi vurgulandı

Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, bebeklerin sağlıklı nesiller olarak büyümesini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmeleri ve 6. aydan sonra uygun besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konularında kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Sağlık çalışanlarına özel eğitim

Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi

Bu eğitim programı, 77 sağlık çalışanını kapsayacak şekilde tasarlandı. "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" başlığı altında gerçekleştirilen eğitimler, sağlık çalışanlarının bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi. Program, bebek sağlığı ve annelerin doğru bilgilendirilmesi konusunda çalışanların kapasitesini güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitimin önemi ve hedefleri

Anne sütünün bebek gelişimi için sunduğu benzersiz faydalar, bu eğitimin temelini oluşturdu. Eğitim, anne sütünün bebekler için en ideal ve dengeli besin kaynağı olduğunu, aynı zamanda bebeklerin hastalıklara karşı korunmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Eğitimin bir diğer önemli hedefi de, annelerin emzirme konusunda karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda sağlık çalışanlarını donatmaktı.

Eğitim programının içeriği

Bolu'da sağlık çalışanlarına Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi

Eğitim programı, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içeriyordu. Sağlık çalışanları, emzirme teknikleri, anne sütünün korunması ve saklanması, emzirme döneminde annenin beslenmesi gibi konularda bilgilendirildi. Ayrıca, 6. aydan sonra bebeklere nasıl uygun ek gıdaların sunulacağı ve emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar nasıl devam ettirileceği konularında da eğitim aldılar.

Eğitimin beklenen etkisi

Bu eğitim programının, Bolu'daki bebeklerin sağlıklı büyümesine ve gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Sağlık çalışanlarının bu alandaki artan bilgi ve becerileri, annelere sağlanacak destek ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesini artıracak. Böylece, daha fazla bebek anne sütünün hayati faydalarından yararlanabilecek.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu girişimi, sağlıklı nesillerin yetişmesine yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Anne sütü ve emzirme konusunda bilinçlenen sağlık çalışanları, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde kritik bir role sahip olacak. Bu eğitim programı, bebek sağlığı ve annelerin bilinçlendirilmesi konusunda bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip.

 

# eğitim, Sağlık

28 Şub 2024 - 09:00 - Kadın

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