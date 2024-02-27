Bolu'da Pazar fiyatları tavan yaptı! Esnaf, vatandaş ve Tanju Özcan ne diyor?

Günler, aylar geçiyor Bolu Pazarı değişmiyor!

Her hafta yapmış olduğumuz Bolu Pazarında fiyat incelemesi ve vatandaş yorumlarına dünde devam ettik. Son bir aydan bu yana fiyatların yüksek olduğunu gözlemlediğimiz Pazarda, bazı vatandaşlar “halimizden memnunuz. İstediğin şeyden bol bol alabiliyorsun” dedi. Yayın sırasında seçim çalışmalarına devam eden Belediye başkanı Tanju Özcan’da Pazar ile ilgili değerlendirme yaptı.

Başkan Özcan, seçimden sonrasını işaret etti!

Başkan Tanju Özcan, “Vatandaş fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. Yalnız bu durum Bolu’ya has değil tüm Türkiye’de aynı. İnşallah seçimlerden sonra bir fiyat istikrarı gelir. Emeklinin isyanını duyuyoruz. Umarım onların şartları da bir an önce düzeltilir” Dedi.

Her şey çok güzel! Krallar gibi

Bir vatandaş Bolu Pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorumuza, çok güzel her şey, ürünler bol bol. Üretende masraf ettiği için fiyatlar normal. Herkes alabiliyor. Bir vatandaş emekli ve çift maaşlı ise krallar gibi yaşar. Her gün Antalya’da tatil yapacak halleri yok.” Diyerek düşüncelerini vurguladı.

Muhalefet vatanı sevmiyor!

Muhalefet ve iktidarla alakalı konuşan bir vatandaş, “biz bilinçli insanlarız seçmenlerin %90’ı Tayyip Erdoğan’a oy veriyor. Neden? Çünkü vatanı düşünüyor. Muhalefet tarafı vatanını sevmiyor. Ben buradan seslenmek istiyorum. 10 bin TL maaşla da geçinemiyoruz. Lütfen Başkan Erdoğan bizi duysun” diyerek hem memnuniyetini hem de sıkıntısını dile getirdi.

“Böylelerine oy falan kullandırmayacaksın!”

Vatandaşların Bolu Pazarı çok güzel sözlerini duyan bir teyze, Böylelerine oy kullandırmayacaksın. Bolu Pazarı çok pahalı, Allah’ımıza şükür durumum iyi ama alamayanları düşüneceksin.” Dedi.

Bolu Pazarında gidişat ne olacak?

Esnafın düşüncelerine göre, sıcak havalarında gelmesiyle meyve, sebze tarafında düşüşün devam edeceğini söylediler. Balık fiyatlarının ise çevre illere göre Bolu’da yüksek fiyattan satılması önümüzdeki haftalarda da devam edecek gibi duruyor. Balık esnafı durumu, “denizlerden soğuk yok” diyerek ifade ediyor.

Tezgahlarda son durum nasıl?

Balık fiyatları; Hamsi 150 TL, levrek 280 TL, Karadeniz somon 280 TL, deniz çupra 350 TL, deniz levrek 400 TL, çupra 280 TL, istavrit 100 TL’ydi.

Meyve fiyatları; Mandalina 35 TL, çilek 100 TL, Hurma meyvesi 60 TL, elma 30 TL, Portakal 35 TL, Muz 60 TL, kivi 60 TL’ydi.

Sebze fiyatları; kıvırcık 30 TL, limon 20 TL, patates 20 TL domates 60 TL, salatalık 50 TL, yeşil biber 60 TL, havuç 20 TL, kabak 25 TL’den tezgahlarda yerini aldı.



Bolu Pazarında her yapmış olduğumuz yayınlara önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Bolu Gündem Gazetesi olarak Pazarın nabzını bizden öğrenmeye devam edin.