Bolu İl Özel İdaresi’nden çiftçiye hibe

Bolu'da tarımsal dönüşüm

Bolu İl Özel İdaresi, tarımsal üretimde çığır açacak bir destek programını hayata geçiriyor. Bu program kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak 7000 Kg yem bezelyesi tohumu sunulacak. Bu girişim, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi amacını taşıyor.

Etkinlik zamanı ve mekânı

Bu önemli etkinlik, 27 Şubat 2024 Salı günü saat 10:30'da, Hükümet Konağı'nın yeşilliklerle çevrili bahçesinde gerçekleştirilecek. Çiftçilerin, bu değerli fırsattan yararlanabilmeleri için belirlenen zamanda etkinlik alanında bulunmaları gerekiyor.

Ödeme yönergeleri

Katılım için gereken ödemeler, Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından belirlenen IBAN numarası üzerinden yapılmalıdır: TR54 0001 0025 6435 1584 6653 76. Yapılan ödemeler, Tarımsal Projeler Çiftçi Katkısı Hesabı'na aktarılacak, bu da projenin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

Dekont teslimatı

Ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çiftçiler dekontlarını sabah 10:00'a kadar doğrudan teslim edebilir veya 03743561018 numaralı WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirler. Bu adım, katılımcıların resmi olarak kaydedilmesi için zorunludur.

Katılım şartları

Bu destekten faydalanmak isteyen çiftçilerin, yukarıda belirtilen ödeme ve dekont teslim süreçlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir. Program, Bolu ve çevresindeki tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilere ekonomik destek sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Bolu İl Özel İdaresi'nin sağladığı bu destekle, yem bezelyesi üretiminin artırılması ve bölgesel tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Çiftçilerin bu destek programından maksimum düzeyde yararlanmaları ve böylece hem kendi üretimlerini hem de bölge ekonomisini canlandırmaları bekleniyor. Bu etkinlik, sadece çiftçilere değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak bir girişim olarak değerlendiriliyor.